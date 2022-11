Tool macht Stage Manager auf dem Mac übersichtlicher

Apples Stage Manager ist nicht unumstritten. Das neue Fenstermanagement, das es sowohl auf dem iPad (ab iPadOS 16.1) als auch auf dem Mac (ab macOS 13 Ventura) gibt, wird von vielen Usern zunächst in der Bedienung oft nicht richtig verstanden. Und denjenigen, die es kennen, erschließt sich die Sinnhaftigkeit nicht immer. Ein neues kleines Tool sorgt nun zumindest unter macOS dafür, dass Stage Manager etwas leichter verwendet werden kann.

Welches Fenster ist wo?

Die App stammt vom Entwickler MacPlus, der für verschiedene kleinere Produktivitätshilfsmittel bekannt ist. Es nennt sich Stage View und ist nur für Ventura verfügbar. Der einfache Sinn des Tools: Es liefert eine Übersicht der einzelnen Fenster, die in einer Fenstergruppe in Stage Manager angeordnet sind – eine Funktion, die Apple bislang schlicht übersehen hat. Ohne die Vorschau muss man raten, welche Fenster in welcher Gruppe angeheftet wurden. Apple selbst zeigt nur eine kleine, unleserliche Vorschau samt Icons.

Stage View klappt diese Elemente quasi auf: Man muss nur die Maus über die Fenstergruppe bewegen und erhält dann den Überblick in einem eigenen Fenster. Dieses ist breit konfigurierbar. So kann man die Größe bestimmen, die Verzögerung bei der Aktivierung sowie den Look – entweder "klassisch" oder im Light- sowie Dark-Modus. In künftigen Versionen soll es sogar möglich sein, eine Vorschau in Vollbildgröße für ein Fenster zu erhalten sowie die Vorschau auf Wunsch nicht zu zeigen, wenn eine Fenstergruppe nur aus einem Fenster besteht (und damit – relativ – gut sichtbar ist).

Weniger Fehlklicks

Die Funktionsweise des Tools ist so clever, dass man sich fragt, warum Apple selbst nicht die Funktion integriert hat. Zwar kann man seine "Vorschau" aktuell erhalten, indem man die Fenstergruppe öffnet und dann wieder zurückwechselt, wenn es nicht die richtige ist. Diese Fehlklicks müssten aber nicht sein, wenn Stage Manager das Preview-Feature à la Stage View implementiert hätte.

Stage View gibt es in zwei Lizenzen: als Einzelplatz für 10,50 Euro (Updates nur für 1.x) sowie für drei Macs für 21 Euro (Updates auf Lebenszeit). Man würde sich wünschen, dass es derartige Tools auch fürs iPad gibt, allerdings ist dies technisch aufgrund von Apples Sandbox-Restriktionen nicht umsetzbar – zumindest in der aktuellen Version von iPadOS nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)