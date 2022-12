Top 10: Die zehn beliebtesten Artikel auf heise Developer im Jahr 2022

Alle Jahre wieder blickt heise Developer zurück auf die am häufigsten gelesenen Artikel des Jahres. Dieses Jahr findet sich in der Top 10 eine bunte Mischung von Programmiersprachen wie TypeScript, Rust und Kotlin über Patterns und Tools bis zu Künstlicher Intelligenz und Quantencomputing.

Die Liste klammert bewusst die News aus. Die Top-Themen des Jahres in den Meldungen auf heise Developer finden sich in einem separaten Beitrag.

Platz 10: Programmieren statt Konfigurieren: Infrastruktur als TypeScript-Code

In dem Praxisbeitrag "Programmieren statt Konfigurieren: Infrastruktur als TypeScript-Code" beschäftigt sich Robert Hoffmann mit dem Cloud Development Kit. Das Open-Source-Framework lässt sich mit zahlreichen Programmiersprachen wie TypeScript, Python, Java, Go und JavaScript verwenden. Der Praxisartikel wirft einen Blick auf den IaC-Ansatz (Infrastructure as Code) und bringt praktische Beispiele in TypeScript. Er stammt aus dem aktuellen iX-Developer-Sonderheft "Programmiersprachen Next Generation".

Platz 9: Artificial Imagination: Kunst, die kein Menschenauge je sah – über "The Crow"

(Bild: Glenn Marshall)

Im auslaufenden Jahr hat heise Developer zahlreiche Beiträge über KI-Systeme veröffentlicht, die Bilder und Texte generieren. Der nordirische Visual Artist und Coder Glenn Marshall hat Künstliche Intelligenz genutzt, um den Kurzfilm "The Crow" zu gestalten. Im Gepsräch mit heise Developer erzählt er in "Artificial Imagination: Kunst, die kein Menschenauge je sah – über 'The Crow'", was ihn zu dem Film inspiriert hat, über die verwendete Technik und seinen Werdegang. Außerdem spricht er darüber, wie schnell sich Künstliche Intelligenz derzeit weiterentwickelt und wie sich KI auf Filmschaffende auswirkt.

Platz 8: Softwareentwicklung: Antipatterns – die böse Schwester der Design Patterns

Auf dem achten Platz findet sich mit "Softwareentwicklung: Antipatterns – die böse Schwester der Design Patterns" ein Beitrag unseres Bloggers Rainer Grimm, der wöchentlich über Themen aus dem C++-Umfeld berichtet. In einer längeren Serie hat er sich dieses Jahr mit Entwurfsmustern aus dem 1994 veröffentlichten Buch "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" beschäftigt. Besonders gefragt war der Beitrag zu Antipatterns. Der Begriff entstammt einem weiteren bekannten Buch aus dem Jahr 1998: "Antipatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis". Dabei geht es um Vorgehensweisen, die auf den ersten Blick vorteilhaft sind, deren negativen Auswirkungen aber langfristig die erhofften Vorteile überwiegen.

Platz 7: Kotlin statt Java: Effizienter entwickeln

Wer erwägt, von Java auf Kotlin umzusteigen, findet in dem Artikel "Kotlin statt Java: Effizienter entwickeln" einen Überblick über die Unterschiede der beiden Sprachen. Benjamin Schmid und Ralph Guderlei erläutern die Vorteile von Kotlin wie eine klarere Struktur und Standardvorgaben, die Fehler verringern. Außerdem zeigen sie auf, wie viel an dem Versprechen dran ist, dass Kotlin Spaß machen soll. Auch dieser Artikel stammt aus dem iX-Developer-Sonderheft "Programmiersprachen Next Generation".

Platz 6: Auf Knopfdruck: PDFs in Anwendungen erstellen mit HTML und CSS-Modul

(Bild: Black Jack/Shutterstock.com)

Auf dem sechsten Platz findet sich ein Beitrag aus unserer Serie "Young Professionals", in der junge Entwicklerinnen und Entwickler über aktuelle Trends und Entwicklungen schreiben. In seinem Praxisartikel "Auf Knopfdruck: PDFs in Anwendungen erstellen mit HTML und CSS-Modul" zeigt Bernhard Jungwirth, wie man Daten automatisiert als PDF bereitstellen kann. Dabei nutzt er HTML und CSS Paged Media beziehungsweise PrintCSS. Der Artikel geht auch auf Details wie das Erstellen des Inhaltsverzeichnisses und eines Index ein und zeigt, wie sich Seitenumbrüche richtig integrieren lassen.

Die Plätze 1 bis 5 finden sich auf der nächsten Seite.