Top 25 der gefährlichsten Software-Schwachstellen 2022

Platz ID Beschreibung

1 CWE-787 Out-of-bounds Write

2 CWE-79 Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')

3 CWE-89 Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')

4 CWE-20 Improper Input Validation

5 CWE-125 Out-of-bounds Read

6 CWE-78 Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')

7 CWE-416 Use After Free

8 CWE-22 Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')

9 CWE-352 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

10 CWE-434 Unrestricted Upload of File with Dangerous Type

11 CWE-476 NULL Pointer Dereference

12 CWE-502 Deserialization of Untrusted Data

13 CWE-190 Integer Overflow or Wraparound

14 CWE-287 Improper Authentication

15 CWE-798 Use of Hard-coded Credentials

16 CWE-862 Missing Authorization

17 CWE-77 Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')

18 CWE-306 Missing Authentication for Critical Function

19 CWE-119 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer

20 CWE-276 Incorrect Default Permissions

21 CWE-918 Server-Side Request Forgery (SSRF)

22 CWE-362 Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization ('Race Condition')

23 CWE-400 Uncontrolled Resource Consumption

24 CWE-611 Improper Restriction of XML External Entity Reference