"Total War Troy": 7,5 Millionen schlagen bei Gratis-Angebot im Epic Store zu

7,5 Millionen Spieler haben sich das Strategiespiel "A Total War Saga: Troy" kostenlos im Epic Games Store abgeholt. Zum Launch am 13. August war der Titel von Creative Assembly dort für 24 Stunden gratis zu haben. Das ist Teil eines Exklusivdeals, den Epic Games mit Creative Assembly und Publisher Sega abgeschlossen hat. Die Steam-Version soll erst im August 2021 folgen.

Creative Assembly hat sich laut eigener Aussage unter anderem für den kombinierten Exklusiv- und Gratis-Deal mit Epic Games entschieden, um ein neues Publikum zu erreichen. Das scheint funktioniert zu haben: Bisher galt das auch in China beliebte "Total War: Three Kingdoms" als der erfolgreichste Ableger der Strategiespielreihe. "Three Kingdoms" wurde innerhalb von einer knappen Woche eine Million Mal verkauft.

Trailer zu "Total War: Troy" (Quelle: Creative Assembly)

Finanzielle Fragezeichen

Ob sich die Gratis-Aktion auch finanziell lohnt, steht auf einem anderen Blatt. Hintergründe zum Vertrag zwischen Epic Games und Creative Assembly sind nicht bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass Sega für die Gratis-Aktion eine Pauschalsumme von Epic kassiert. "Total War: Troy" wird mittlerweile regulär für 50 Euro im Epic Games Store verkauft.

Mikrotransaktionen gibt es in "Total War: Troy" nicht. Umsatz könnten aber Erweiterungspakete generieren, die Creative Assembly regelmäßig für seine Spiele entwickelt. Wie viele Nutzer des Epic Games Store "Troy" aber auch wirklich spielen, muss sich zeigen.

Epic Games ist bekannt dafür, seinen Spiele-Store sowohl mit Exklusivdeals als auch mit Gratis-Angeboten zu unterfüttern – so gab es in der Vergangenheit unter anderem "GTA V" und "Civilization VI" kostenlos. Meistens werden diese Titel aber erst Jahre nach dem Launch gratis angeboten. Das kostenlose Angebot von "Total War: Troy" direkt zum Marktstart war damit das erste seiner Art im Epic Games Store.

Fans üben Kritik

Die "Total War"-Reihe gehört zu den bekanntesten Strategiespielreihen auf dem PC. Der jüngste Ableger spielt zur Zeit der trojanischen Kriege. Laut Entwickler Creative Assembly handelt es sich bei dem Vertrag mit Epic Games nicht um ein langfristiges Engagement. Zukünftige "Total War"-Spiele könnten also wieder direkt zum Start auf Steam erscheinen.

Viele Fans der Spielereihe waren über den Exklusivdeal unglücklich: Kritisiert wird der Epic Games Store häufig, weil sein Funktionsumfang im Vergleich zu Steam deutlich reduziert ist. Beispielsweise gibt es kein System für Nutzer-Reviews. Bei "Total War" wird außerdem der fehlende Steam Workshop, über den von Nutzern erstelle Inhalte bezogen werden können, schwer ins Gewicht.

(dahe)