Touch-ID-Tastatur exklusiv für neue iMacs

Desktop-Macs fehlte bislang eine Komfortfunktion, die in allen aktuellen Notebooks von Apple steckt: Der Fingerabdrucksensor Touch ID. Mit diesem lässt sich das Gerät schnell und bequem entsprechen. Künftig landet die Technik endlich auch in Macs für den Schreibtisch: Konkret im neuen iMac, den der Hersteller am Dienstag bei der "Spring Loaded"-Keynote vorgestellt hat.

Schnelle Entsperrung gegen Aufpreis

Nutzer können auf Wunsch das Magic Keyboard mit Touch ID erwerben, das in der jeweiligen Farbe des M1-iMac geliefert wird. Es wird neben dem normalen Magic Keyboard und einem Magic Keyboard mit numerischem Tastenfeld und Touch ID angeboten. Laut Apple kommuniziert der im Magic Keyboard mit Touch ID integrierte Sensor sicher drahtlos direkt mit dem in dem All-in-One-Rechner verbauten M1-SoC, um einen Abgleich durchzuführen. Dabei soll es unmöglich sein, dass es zu Leaks der sensiblen Fingerabdruckinformationen kommt.

Grundsätzlich sind die Magic-Keyboard-Varianten mit Touch ID auch mit anderen M1-Macs kompatibel, also MacBook Air M1, MacBook Pro M1 und Mac mini M1. Apple plant allerdings nicht, die Hardware separat anzubieten – zumindest am Anfang. Entsprechend könnte man die externe Touch-ID-Tastaturen zwar an anderen M1-Geräten nutzen – wobei derzeit noch unklar ist, wie das Pairing erfolgt –, bekommt sie aber nur mit frischem iMac.

Verfügbar ab Mai

An Intel-Macs kann man die Touch-ID-Geräte ebenfalls nutzen, dort agieren sie jedoch nur als einfache Bluetooth-Tastatur ohne Fingerabdruckfunktion. Diesen Maschinen fehlt das notwendige SoC als Gegenstück, das enthaltene Secure Element für die interne Touch-ID-Funktion, die in mobilen Intel-Maschinen steckt ist inkompatibel.

Aufpreise für die Touch-ID-Tastaturen hat Apple aktuell noch nicht genannt. Die neuen M1-iMacs lassen sich ab dem 30. April vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab zweite Mai-Hälfte. Preislich beginnen die Maschinen bei 1450 Euro mit 8-GByte-RAM-Modul und 256 GByte großer SSD.

Zum Thema M1-Macs führt Mac & i aktuell eine Umfrage durch, in der es um die Zufriedenheit der Nutzer mit den neuen Maschinen geht. Sie wird in einer späteren Ausgabe des Heftes publiziert.

(bsc)