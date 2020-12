Touch-Probleme beim iPhone 11: Apple legt Reparaturprogramm auf

Apple hat ein Austauschprogramm für das iPhone 11 angekündigt: Durch einen Defekt des Display-Moduls kann es zu Touch-Problemen bei dieser Modellreihe kommen, das Smartphone reagiert dann nicht länger auf Berührung. Von dem Problem ist nach Angabe des Herstellers nur ein "kleiner Prozentsatz der iPhone-11-Displays" betroffen.

Eine kostenlose Reparatur wird nur für Geräte aus der iPhone-11-Reihe angeboten, die zwischen November 2019 und Mai 2020 hergestellt wurden, wie Apple betont – andere iPhones fallen nicht unter dieses Austauschprogramm. Das Problem scheint nur das LC-Display des iPhone 11 zu betreffen, nicht aber die OLED-Bildschirme von 11 Pro und 11 Pro Max.

Nur iPhones mit bestimmter Seriennummer abgedeckt

iPhone-11-Besitzer, deren Bildschirm bei Eingaben mit dem Finger nicht mehr reagiert, müssen zudem ihre Seriennummer auf Apples Reparaturseite eingeben, um zu prüfen, ob ihr Gerät denn abgedeckt wird – nur dann soll eine kostenlose Reparatur durch Apple oder einen autorisierten Händler erfolgen. Nutzer, die bereits für eine Reparatur des Touch-Problems gezahlt haben, können sich für eine Erstattung an Apple wenden.

Die Seriennummer des iPhones findet sich in den iOS-Einstellungen unter Allgemein / Info. Falls sich die Einstellungen aufgrund des Touch-Problems nicht mehr öffnen lassen, kann die Seriennummer auch im SIM-Kartensteckfach nachgesehen werden, sie ist dort eingraviert.

Vorschäden müssen erst behoben werden

Wie bei anderen Austauschprogrammen des Herstellers auch, wird die kostenlose Reparatur nur durchgeführt, wenn das Gerät keine Schäden aufweist. Ist etwa das Display-Glas beschädigt, muss das erst kostenpflichtig behoben werden.

Nutzer, die das Gerät in Deutschland oder einem anderen Land des europäischen Wirtschaftsraumes gekauft haben, können es auch hierzulande reparieren lassen, ansonsten wird das Austauschprogramm unter Umständen nur in dem Land angeboten, in dem das iPhone erworben wurde, so Apple. Die kostenlose Reparatur des Touch-Problems lässt sich nun innerhalb von zwei Jahren nach Erstverkauf des Gerätes wahrnehmen.

(lbe)