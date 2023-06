Touchscreen-Einplatinenrechner für IoT-Anwendungen

Noch immer klafft in der Bandbreite zwischen Mikrocontroller-Boards der Arduino-Klasse und Linux-Kleinstrechnern wie dem Raspberry Pi eine gewisse Lücke, die der chinesische Hersteller DFRobot nun mit einem neuen IoT-Einplatinencomputer füllen will. Der Unhiker IoT Python Single Board Computer vereint unter seinem 2,8-Zoll-Touchscreen den Vierkern-Prozessor RK3308 von Rockchip, der 1,2 GHz schnelle Cortex-A35 verwendet, 512 MByte RAM und 16 GByte NAND-Flash-Speicher, auf dem ein vorinstalliertes Debian-Linux läuft. Der zusätzliche RISC-V-Microcontroller GD32VF103 von Gigadevice kümmert sich in Echtzeit um die Schnittstellen UART, I2C, SPI und GPIO. Der integrierte IoT-Service speichert Messdaten lokal und gibt sie über MQTT weiter.

Der Rockchip-Prozessor auf dem Unhiker IoT Python Single Board Computer. (Bild: DFRobot)

Vom Raspi unterscheidet er sich neben dem Display und dem sparsameren Prozessor vor allem durch die Vielzahl an eingebauter Peripherie (Lichtsensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Mikrofon, LED und Buzzer). Die Programmierung erfolgt über USB-C, WLAN oder den eingebauten Hotspot und kann ebenso über Jupyter Notebook direkt im Browser erfolgen. Das Board misst 51,6 mm × 83 mm × 13 mm, kostet knapp 80 US-Dollar und ist sofort verfügbar sein.

(cm)