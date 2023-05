Toyota Yaris: Update bringt zweiten Hybridantrieb mit mehr Leistung​

Seit mehr als 25 Jahren bietet Toyota Modelle mit Hybridantrieb an. Sie haben sich bewährt, auch, weil die Japaner an den Schwächen gearbeitet haben. Im überarbeiteten Yaris wird eine zweite Hybridmotorisierung angeboten, die etwas mehr Leistung und deutlich mehr Drehmoment bietet. Der bisherige Antrieb mit 85 kW bleibt im Sortiment.

E-Motor gestärkt

Aufseiten des Verbrenners ändert sich nichts. Es bleibt bei einem 1,5-Liter-Dreizylinder mit 68 kW bei 5500/min. Die Differenz zum bekannten Antrieb kommt aus dem E-Motor, der hier kräftiger ist. Statt 85 kann der Fahrer auf 96 kW Systemleistung zurückgreifen. Viel entscheidender dürfte den Fahreindruck allerdings das deutlich angehobene Drehmoment prägen. Statt 141 sind es im stärkeren Modell 185 Nm. An den Fahrleistungen ändert sich nur wenig. Im Standardsprint ist der stärkere Yaris mit 9,2 Sekunden eine halbe Sekunde schneller. Die Höchstgeschwindigkeit liegt unverändert bei 175 km/h. Der Verbrauch soll nur minimal ansteigen, verspricht Toyota. Konkrete Zahlen liegen dazu noch nicht vor. Wir gehen aber davon aus, dass der Yaris auch als "Hybrid 130" zu den sparsamsten Kleinwagen gehören wird, die es mit Verbrenner zu kaufen gibt.

Navi in der Cloud

Einen gewissen Aufholbedarf gab es im Bereich Infotainment, und Toyota will auch hier einen deutlich spürbaren Fortschritt erreicht haben. Zwei Bildschirme sind Standard, je nach Ausstattung sind sie unterschiedlich groß. Im Basismodell misst das Kombiinstrument sieben Zoll, der Monitor in der Mitte neun Zoll. In den teuren Versionen sind es 12,3 und 10,5 Zoll. Wichtiger als die reinen Abmessungen ist aber wohl, dass die Systeme insgesamt beschleunigt wurden. Die Berechnung des Navigationssystems wurde in die Cloud verlagert, Informationen zu Verkehrsbehinderungen fließen automatisch in die Route ein. Updates kommen over-the-air, Android und iOS lassen sich kabellos einbinden. Verbessert haben will Toyota auch die Sprachsteuerung, wobei ein Fortschritt gegenüber dem, was wir in Testwagen der Marke zuletzt erlebt haben, recht problemlos möglich sein sollte.

Bild 1 von 6 Toyota Yaris Facelift 2023 (6 Bilder) Der Toyota Yaris wird mit konventionellen Benzinern und Hybriden angeboten. Die Mehrheit der Kunden wählte bislang den Hybridantrieb.

(Bild: Toyota)

Handy als Autoschlüssel

Neu im Yaris ist auch die Möglichkeit, das Handy als digitalen Autoschlüssel zu nutzen. Bis zu fünf Fahrer können hinterlegt werden. Das ist gerade für jene eine komfortable Idee, die ihr Auto teilen. Komfortabler als bisher soll unter anderem der Abstandstempomat reagieren. Er bremst nun sanfter, heißt es. Neu ist eine Beschleunigungsunterdrückung, wenn eine Kollision droht, und ein Assistent, der die Lenkkräfte dem Kurvenverlauf anpasst.

Der überarbeitete Yaris kann ab Juni auf einigen Märkten in Europa bestellt werden. Noch ist nicht absehbar, wann er in Deutschland bei den Händlern stehen wird. Auch zu den Preisen wollte sich Toyota vorab noch nicht festlegen. Der Yaris war allerdings nie besonders billig, und mit einem aktuellen Einstiegspreis von 20.050 Euro ist er in dieser Klasse kein Schnäppchen. Wer einen Hybridantrieb haben wollte, muss laut Preisliste derzeit sogar mindestens 22.990 Euro anlegen. Gerechtfertigt wurden die ambitionierten Preise jedoch stets über eine gute Langzeitqualität und sparsame Motoren.

(mfz)