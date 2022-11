Toyota zeigt Studie eines kompakten E-SUV

Der aktuelle Weltmarktführer ist auf dem Wachstumsmarkt Elektroautos momentan zurückhaltend unterwegs. Angekündigt hat Toyota im Dezember vergangenen Jahres zwar eine ganze Reihe von batterieelektrischen Modellen, doch der bZ4x ist eher verhalten gestartet. Mit einem raschen Ausbau will Toyota den Rückstand aufholen. Zum Kompakt-SUV bZ4x soll ein Lizenzbau von BYD kommen. Dem folgt ein weiteres SUV mit Elektroantrieb.

Bild 1 von 4 Toyota bZ Compact SUV Concept (4 Bilder) Die Studie Toyota bZ Compact SUV Concept zeigt ein E-SUV mit ...



Kürzer als ein Toyota bZ4x

Vorgestellt wurde es nun auf der Automesse in Los Angeles. Zu sehen ist ein kompaktes E-SUV, zu dem Toyota allerdings kaum etwas verrät. Weder zu Antrieb noch zu Abmessungen oder einem anvisierten Termin für das Serienmodell macht der Autoriese Angaben. So bleiben nur naheliegende Spekulationen: Das auf das "bZ Compact SUV Concept" folgende Serienmodell dürfte kürzer sein als bZ4x und Corolla Cross – vermutlich misst es rund 4,3 Meter und ist damit etwas länger als ein Toyota Yaris Cross (Test).

Bild 1 von 3 Toyota bZ Compact SUV Concept (3 Bilder) Auch der Innenraum der Studie ist, bis auf ein paar Details, problemlos ...



Äußerlich erscheint die Studie nicht so futuristisch, dass man sie sich nicht als reguläres Modell vorstellen könnte. Das gilt auch für den Innenraum. Wer sich das nach oben abgewinkelte Lenkrad wegdenkt und die beiden gebogenen Bildschirme gedanklich begradigt, erhält ein Armaturenbrett, dass problemlos in einem Serienmodell denkbar wäre. Der an einer einzelnen Schwinge hängende Aufbau zwischen den Sitzen ist offenbar ebenso höhenverstellbar wie das vordere Tablett, auf dem induktive Ladeschalen untergebracht sind.

(mfz)