Trailer: Amazons "The Expanse" geht noch vor Weihnachten weiter

Mit einem Trailer hat Amazon den Starttermin der fünften Staffel der SF-Serie "The Expanse" angekündigt. Demnach soll die Staffel am 16. Dezember auf Amazon Prime Video starten. Bisher ist noch offen, wie viele Folgen die Staffel enthält und in welchem Rhythmus die Folgen veröffentlicht werden.

Es handelt sich hierbei bereits um die zweite Staffel, die von Amazon produziert wurde. Die Science-Fiction-Serie wurde nach der dritten Staffel vom Sender Syfy eingestampft und vom Streamingdienst Amazon Prime Video gerettet. "The Expanse" spielt in einer nahen Zukunft, in der die Menschheit die Planeten des Sonnensystems erschlossen hat.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer "The Expanse" Staffel 5 (Quelle: Amazon Prime)

Vorlage ist eine Romanreihe von James S. A. Corey. Hinter dem Pseudonym verbergen sich Daniel Abraham und Ty Franck, die auch zu den Produzenten der Serie zählen. Der Fan-Favorit erhielt in der Vergangenheit durchweg positive Kritiken.

(wid)