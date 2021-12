Trend zu Remotearbeit: Confluence mit großem Update

Mit vielen neuen Features hat Atlassian seine Wiki-Software Confluence erweitert. Das Unternehmen will damit an verschiedenen Standorten und Zeitzonen arbeitende Teams befähigen, ihre Inhalte parallel und asynchron zu verfassen. Ein Presenter-Modus wandelt Seiten in eine interaktive Präsentation. Das erspart es, den Link an alle Teilnehmenden zu versenden. Stattdessen zeigt die Software einen zum Dokument führenden QR-Link auf dem Bildschirm an. Tippen Nutzer ihn an, speichert Confluence das Dokument.

Außerdem wurde die Übersichtlichkeit verbessert. Im Presenter-Modus gezeigte Präsentationen sind von ablenkenden Elementen wie Optionsmenüs, Seitenpanels und Inlinekommentare befreit. Beim Scrollen erscheinen die präsentierten Abschnitte fett, die übrigen sind ausgegraut.

Eine Tabellenvisualisierung erlaubt es nun Anwenderinnen und Anwendern Tabellen in interaktive Diagramme zu verwandeln. Mit wenigen Klicks sind die Daten konvertiert, zudem lassen sich die Diagramme farblich anpassen.

Um Anwendern Zeit beim Erstellen von Seiten zu ersparen, hat das Confluence-Team mehr als 40 neue Templates spendiert. Darunter finden sich Templates für wöchentliche Statusreports, Daily Stand-ups und SMART-Ziele. Selbst erstellte Templates hingegen können nun mit visuellen Elementen wie GIFs und Logos versehen werden.

Exzerpt-Makros gewährleisten eine Single Source of Truth. Nutzer können einer Seite mehrere Excerpts hinzufügen und schaffen so eine zentrale Seite für das Aktualisieren dieser Excerpts. Alle mit diesen Excerpts versehenen Seiten lassen sich so auf dem neuesten Stand halten. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Features liefert der Atlassian-Blog.

(nb)