Trotz KI-Initiative: Angeblich kein direkter ChatGPT-Konkurrent von Apple

Apple arbeitet einem Bericht zufolge nicht an einem direkten Konkurrenten von ChatGPT – zumindest an nichts, das an die aktuell äußerst beliebten Chatbots erinnert, die in wenigen Monaten Hunderte Millionen User erreicht haben. Davon geht der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem jüngsten Newsletter vom Wochenende aus. Während OpenAI und Partner Microsoft soeben das Sprachmodell GPT-4 vorgestellt haben und Apple-Konkurrenten wie Google oder Facebook seit Jahren an Large Language Models (LLMs) werkeln, ist in dieser Hinsicht von Apple bislang nichts zu hören.

Was könnte Apple tun?

Zuletzt machten nur Spekulationen die Runde, Apple teste eine Sprach-KI für das Witzeerzählen bei der Sprachassistentin Siri auf Apple-TV-Geräten – was selbst wie ein Scherz wirkt. Bei einem für alle Mitarbeiter offenen KI-Gipfel des iPhone-Konzerns kam hingegen nur wenig heraus. Ehemalige Apple-Mitarbeiter, die selbst an Siri beteiligt waren, vermuten unterdessen gegenüber US-Medien, der Unterbau der Sprachassistentin sei für große Sprachmodelle ungeeignet.

Apple war bei Sprachassistentinnen lange ganz vorne dabei. Siri erschien erstmals 2011. Doch seither holten Konkurrenten wie Google (Assistant) oder Amazon (Alexa) auf, von der sehr variablen Sprachfähigkeit von Systemen wie ChatGPT ist meilenweit nichts zu sehen. Stattdessen müssen sich Nutzer Siri-Befehle merken. Manchmal ändert Apple diese auch abrupt, so dass man umlernen muss. Gegen die OpenAI-Modelle wirkt Siri für so manchen Nutzer wie ein VW Käfer im Vergleich zu einem Tesla Model S Plaid.

Apple ist vorsichtig

Gurman schreibt weiter, Apple habe bei seinem KI-Gipfel "nichts besonders Vorausschauendes" kommuniziert, es hätten Angestellte aus den Bereichen Corporate, AppleCare und sogar Apple Store Retail teilgenommen. Das interne Treffen findet jährlich statt, bislang unter wenig Beobachtung der Öffentlichkeit. Es sei "nichts in Sachen ChatGPT" erzählt worden, auch wenn es entsprechende Andeutungen gegeben hatte, so der Bericht.

Das heißt natürlich nicht, dass Apple keine entsprechenden internen Projekte verfolgt. Doch wer den langsamen Fortschritt bei Siri kennt, sollte nicht darauf hoffen, dass es in wenigen Monaten Vergleichbares wie ChatGPT von Apple geben wird. Aktuell gehen vor allem OpenAI mit Partner Microsoft sowie diverse Start-ups – etwa Claude von Anthropic – mit Riesenschritten voran. Auch Google und Facebook veröffentlichen ihre Systeme nur zögerlich, weil sie sicherstellen wollen, das mit diesen kein Schindluder getrieben werden kann. Doch auch hier ist bis spätestens Sommer viel zu erwarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)