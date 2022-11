Trotz Streaming-Wachstum: Walt Disney auf Sparkurs und mit Einstellungsstopp

Disneys Streaming-Sparte wächst weiter, die Zahl der Abonnenten steigt. Jedoch erhöhen sich auch die Kosten erheblich. Der Unterhaltungskonzern Walt Disney stemmt sich Medienberichten zufolge nun mit Einsparungen und einem weitgehenden Einstellungsstopp gegen die hohen Verluste. So solle es Neueinstellungen nur noch für essenzielle Posten geben. Zudem sollten nur noch absolut notwendige Dienstreisen unternommen werden.

Am Freitag hat Konzernchef Bob Chapek seine Bereichsleiter per internem Memo entsprechend informiert, berichtet unter anderem CNBC. Der Schritt kommt wenige Tage nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die Anleger wegen eines hohen Verlustes in der Streaming-Sparte enttäuscht und zu einem Tagesverlust der Aktie von gut 13 Prozent geführt hatten.

Im Laufe des Jahres hat das Papier bereits um mehr als 35 Prozent nachgegeben. Dies ist allerdings besser als bei manchem Konkurrenten. So ist etwa der Aktienkurs des Streaming-Mitbewerbers Netflix in diesem Jahr um fast die Hälfte gefallen.

Verlustreiche Streaming-Sparte soll profitabel werden

Disneys Streaming-Sparte floriert zwar angesichts steigender Abozahlen bei Disney+, Hulu und ESPN+, machte wegen hoher Kosten für Programminhalte und des Starts in neuen Ländern aber einen Quartalsverlust von 1,5 Milliarden Dollar. Das Wachstum der Streaming-Dienste soll sich im laufenden Quartal zwar etwas abschwächen, aber Disney-Chef Bob Chapek erwartet, dass Disney+ im fiskalischen Jahr 2024 profitabel arbeiten wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Konzernweit stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um ein Prozent auf 162 Millionen Dollar. In den letzten zwölf Monaten konnte der Unterhaltungskonzern allerdings seinen Umsatz um 23 Prozent, den Betriebsgewinn übers Jahr um 56 Prozent und den Nettogewinn sogar um 58 Prozent steigern.

(fds)