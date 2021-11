Trotz Umsatzanstieg: Disney tut sich schwer - Streaming-Geschäft enttäuscht

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat im jüngsten Geschäftsquartal schlechter abgeschnitten als erwartet – besonders im wichtigen Streaming-Geschäft. In den drei Monaten bis Anfang Oktober wuchsen die Erlöse verglichen mit dem heftig von der Corona-Pandemie belasteten Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar (16,1 Milliarden Euro). Experten hatten mit höheren Erlösen gerechnet. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen.

Auch Disneys Quartalsgewinn fiel mit unter dem Strich 159 Millionen Dollar relativ bescheiden aus, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz trotz während der Corona-Pandemie boomenden Streaming-Geschäfts zwar einen hohen Verlust in Höhe von 710 Millionen Dollar ausgewiesen. Doch mittlerweile sind Disneys wegen der Pandemie zwischenzeitlich geschlossene Vergnügungsparks und Ferienanlagen wieder in Betrieb.

Weniger Neu-Abos, aber Geschäftsjahr insgesamt im Plus

Eine besondere Enttäuschung für Anleger war das Streaming-Geschäft um den Videodienst Disney+. Angesichts mangelnder Film- und Serienhits kamen lediglich 2,1 Millionen Abos hinzu, deutlich weniger als erwartet. Im Vorquartal, als der Umsatz nach der Corona-Krise kräftig anstieg, konnte Disney+ noch rund 12 Millionen neue Abonnenten verzeichnen.

Im ebenfalls Anfang Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 konnte Disney seine Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf 67,4 Milliarden Dollar steigern. Während 2020 aber noch ein Verlust von mehr als 2,8 Milliarden Dollar zu Buche stand, konnte Disney in den vergangenen zwölf Monaten einen Nettogewinn von 2 Milliarden Dollar einfahren.

