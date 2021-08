Trotz anhaltendem Chipmangel: Cisco steigert Gewinn und Umsatz deutlich

Eine hohe Nachfrage nach Geräten für den Internet- und Datenverkehr hat dem US-Netzwerkspezialisten Cisco im jüngsten Quartal deutliche Geschäftszuwächse beschert. In den drei Monaten bis Ende Juli stieg der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 2,64 Milliarden Euro.

Die Erlöse legten um acht Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen San Jose mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Cisco noch 12,2 Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Cisco profitierte weiter vom durch die Corona-Pandemie verstärkten Trend zur Heimarbeit und einem hohen Bedarf an Datensicherheit, wegen dem viele Firmen in ihre IT-Infrastruktur investieren.

Trotz Chipmangel weiteres Wachstum prognostiziert

Für das laufende Vierteljahr stellte der Konzern ein Umsatzwachstum zwischen 7,5 und 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Obwohl die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen der Analysten lagen, gaben Ciscos Aktien nachbörslich zunächst um rund zwei Prozent nach.

Cisco-Chef Chuck Robbins erklärte laut CNBC im Gespräch mit Analysten, dass sich die Lieferschwierigkeiten und Auswirkungen auf die Kosten mindestens in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres und möglicherweise in der zweiten Hälfte fortsetzen werden. Ciscos Geschäftsjahr hat Anfang August erst begonnen, also rechnet man Chipmangel noch für sechs bis zwölf Monate. (mit Material der dpa) /

(fds)