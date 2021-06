TrueCommand 2.0: Schneller dank InfluxDB statt PostgreSQL

Die jüngste Version 2.0 fügt TrueCommand einige neue Funktionen hinzu. Es handelt sich um die Administrations-Applikation für TrueNAS-Systeme des Anbieters iXsystems, früher als FreeNAS bekannt. Noch handelt es sich um eine Beta, die jedoch schon einen Ausblick auf viele Unternehmensfunktionen bietet.

Unter der Haube haben die Entwickler die PostgreSQL-Datenbank durch InfluxDB ersetzt. So soll die Software Metriken in Echtzeit und nicht mehr nur in 30-Sekunden-Intervallen erfassen können. InfluxDB ist ein freies Datenbankmanagementsystem, das speziell auf Zeitreihen ausgelegt ist. Um das Netzwerk zu entlasten, hat iXsystems das eigene Monitoring-Protokoll ebenfalls aktualisiert.

Storage zentral verwalten

Hinzu kommt ein neuer Storage Navigator, über den sich die Datasets und Volumen erstellen, löschen und verwalten lassen. Der iSCSI Manager kann ferner automatisiert iSCSI-LUNs einrichten. Die Administrations-Software reagiert überdies nicht mehr so sensitiv wie zuvor auf unterbrochene Netzwerkverbindungen, wodurch sich die Warnungen zu nicht mehr erreichbaren Systemen verringern sollen.

Außerdem ist TrueCommand mit der neuen Version nun die primäre Management-Umgebung für TrueNAS-Scale-Cluster. In Verbindung mit dem jüngsten Release 21.04 des Scale-Systems lassen sich direkt Cluster und Cluster-Volumen einrichten, die sich per NFS, SMB oder iSCSI freigeben lassen.

TrueCommand ist für bis zu 50 Speichermedien kostenlos, alle zusätzlichen Festplatten oder SSDs kosten 2 US-Dollar im Jahr. Die Software lässt sich lokal als Container oder VM betreiben, iXsystems bietet alternativ seit TrueNAS 12 eine Cloud-Version an. Details hierzu und den neuen Funktionen finden sich in der Ankündigung.

(fo)