Trump-Fans hieven Parler auf Platz 1 der App-Charts

Die App für das Soziale Netzwerk Parler wird in den USA heruntergeladen wie noch nie. Am Montag hat die App TikTok überholt und steht nun auf Platz 1 der Downloadcharts in Googles Play Store. Am Samstag lag Parler noch auf Platz 51. Auch in Apples US-App-Store hat Parler am Montag den Gipfel gestürmt. Anlass ist, dass zahlreiche rechte Amerikaner zu oft gegen die Regeln Facebooks und Twitters verstoßen und fürchten, dort gesperrt zu werden.

Daher rufen immer mehr Rechte ihre Anhänger dazu auf, zum Twitter-ähnlichen Parler zu wechseln. Der Dienst ist in Nevada beheimatet und vor gut zwei Jahren online gegangen. Inzwischen soll Parler mehr als vier Millionen Nutzer haben. Die Meisten sind erst im letzten halben Jahr dazugekommen, alleine eine Million in den letzten sechs Wochen. Im Vergleich zu Facebook ist das nicht viel, aber für Trumps Spendensammler ist Parler durchaus attraktiv.

"the world's premier free speech platform"

Die am 9. November 2020 von Googles Play Store in den USA meistheruntergeladenen Anwendungen (Bild: Screenshot)

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als die erste Adresse für Freie Rede. Parler hält bewusst wenig von Moderation und vertraut dafür auf hunderte Freiwillige. Dennoch musste Parler am Wochenende seine Richtlinien aktualisieren. Verboten sind nun rechtswidrige Inhalte, Doxing, Spam, Bots, Bestechung sowie Androhung von oder Aufforderung zu Gewalt. Ansonsten haben die Nutzer (noch) freie Bahn, wozu auch Hassrede und Lügen, selbst über den Holocaust, gehören.

Diese vermeintliche Freiheit lockt insbesondere Trump-Fans an. Wem Parler gehört, ist nicht transparent. Der Republikanische Radiomoderator Dan Bongino, einst Vertreter Sean Hannitys auf Fox News, hat im Juni mitgeteilt, eine Beteiligung erworben zu haben.

Von den grassierenden Verschwörungstheorien über angeblichen Wahlbetrug in den USA profitiert auch Newsmax TV. Der rechte TV-Sender steht in Konkurrenz zu Fox News und verbreitet dieser Tage unbewiesene Betrugsvorwürfe. Die Newsmax-TV-App schafft es in den USA derzeit sowohl in Googles Play Store als auch in Apples App Store auf Platz 4. Auf Platz 2 steht jeweils TikTok, auf Platz 3 Zoom (Google) beziehungsweise YouTube (Apple).

(ds)