Trump: Kampagne wirbt für TikTok-Verbot

Das Wahlkomitee von US-Präsident Donald Trump ruft in sozialen Netzwerken dazu auf, eine Petition zum Verbot der chinesischen Video-App TikTok zu unterzeichnen. Das berichtet das amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg.

Werbung in Wahlkreisen

"TikTok wurde auf frischer Tat ertappt, wie es überwacht, was in Ihrer Telefon-Zwischenablage ist", steht etwa in einigen Facebook-Anzeigen. Ferner rufen sie die Nutzer dazu auf, eine Petition zum Verbot von TikTok zu unterschreiben. Die Anzeigen leiten Nutzer zu einer Umfrage weiter, in der persönliche Informationen einschließlich ihrer E-Mail-Adresse und Handynummer abgefragt werden.

(Bild: Facebook Werbebibliothek)

Die Anzeigen wurden von Trumps "Make America Great Again-Committee" bezahlt und werden seit Freitag ausgespielt. Laut Bloomberg, die sich auf Facebooks Werbebibliothek beziehen, richtet sich die Kampagne vor allem an Nutzer zwischen 18 und 64 Jahren, die aus US-Wahlkampfstaaten wie Texas oder Florida stammen.

Die Werbe-Kampagne gegen TikTok startet wenige Wochen, nachdem eine "Troll-Aktion" bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump in Tulsa angeblich für leere Ränge sorgte: So soll es in dem Netzwerk koordinierte Bemühungen zahlreicher Nutzer gegeben haben, sich kostenlos für ein Ticket zu registrieren, aber nicht zu erscheinen. An dieser Theorie gibt es inzwischen aber zumindest Zweifel.

Verbote gegen Datensammler

Tatsächlich hatten Entwickler in einer Beta-Version von iOS 14 im Juni bemerkt, dass TikTok Daten aus der Zwischenablage abgreifen würde. Der Dienst reagierte auf die Vorwürfe und kündigte an, abzuschalten. Allerdings war TikTok nicht die einzige App, die ungefragt Text kopierte.

Einige chinesische Apps sind der US-Regierung ein Dorn im Auge. Verteidigungsminister Mike Pompeo kündigte vor kurzem an, über ein Verbot von Diensten wie TikTok zu prüfen. Damit sind die USA nicht allein: Indien sperrte im Juni einige Apps, die Daten nach China schicken.

(hze)