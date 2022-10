Trumps Twitter-Alternative "Truth Social" im Google-Play-Store verfügbar

Im Februar 2022 ist das soziale Netzwerk des früheren US-Präsidenten Donald Trump zunächst in Apples App-Store aufgetaucht, im Mai folgte eine Progressive Web App. Für den Google-Play-Store lag die App allerdings seit Monaten vor, die Freigabe wurde nur immer wieder abgelehnt. Google bemängelte, die Einhaltung der Moderationsrichtlinien durch "Truth Social" seien nicht gegeben. Die Verantwortlichen der Plattform haben daran geschraubt. Google hat die App nun zugelassen.

Google gibt App-Entwicklern in seinen Richtlinien unter anderem vor, nutzergenerierte Inhalte effektiv moderieren und anstößige Beiträge entfernen zu müssen. Dies betrifft insbesondere Beiträge, die zu Gewalt aufrufen. Daran scheiterte Trumps Netzwerk.

Schwieriger Start und schwieriges Netzwerk

Donald Trump hatte den Aufbau eines eigenen sozialen Netzwerks für seine Follower angekündigt, nachdem er von Facebook, Twitter und Youtube im Januar 2021 wegen Verstößen gegen deren Plattform-Richtlinien gesperrt worden war. Daraufhin gründete Trump die "Trump Media & Technology Group" (TMTG). Auf der Webseite der Firma wird als Vision von TMTG verkündet, eine Medien und Technologie Firma aufzubauen, die in den Bereichen Social Media, Digital Streaming "und mehr" verwurzelt sei. Man wolle Medien-Plattformen jenseits der "Zensur" und "Ideologie" der Mainstream-Medien aufbauen und die Monopol-Macht der "Big Tech" Plattformen und deren "Informations- und Meinungskontrolle" brechen.

Als Marken werden auf der Webseite von TMTG neben "Truth Social" auch TMTG+ und TMTG News genannt. Bisher wurde aber nur – und offensichtlich eher mit Ach und Krach – "Truth Social" veröffentlicht. Die App lehnt sich in Design und Funktionsumfang an Twitter an. Im Google Playstore wird Social Truth durch TMTG als „schnellste wachsende Soziale Medienplattform“ beschrieben und mit dem Slogan "Folge der Wahrheit!" beworben.

Trumps sozialem Netzwerk fehlen aber wohl nach wie vor Geld, Nutzer und Werbekunden. Ein seit Monaten geplanter Börsengang von TMTG hat sich derweil erneut verschoben.

