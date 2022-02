Trumps Twitter-Klon "Truth Social" startet und hakt

Lange war sie angekündigt, jetzt ist sie da – Trumps eigener Twitter-Klon "Truth Social". Das bisher nur als iOS-App in den USA verfügbare soziale Netzwerk ist Trumps Reaktion auf seine Twitter-Sperre. Die Anwendung des Unternehmens Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) will mit Truth Social eine "offene Medienplattformen zur Verfügung" stellen, auf denen Inhalte geteilt werden können, "ohne Angst vor Rufschädigung zu haben". Nach eigenen Angaben verfolgt Truth Social den "Big Tent"-Ansatz: Bei Truth Social sollen sich "Libertäre, Konservative und Liberale in einem 'großen Zelt' treffen" und über ihre Ansichten diskutieren, so die Vision von TMTG.

Startschwierigkeiten

Beim Versuch, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für die Erstellung des Kontos zu hinterlegen, erhielten einige Nutzer die Benachrichtigung "Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es noch einmal.", wie das US-Medium Cnet berichtet. Wieder andere seien nach der Anmeldung auf eine Warteliste gesetzt worden und bekamen eine Wartelistennummer. Bei denen, die die App vorbestellt hatte, startete der Download wohl automatisch. So erklärte der ehemalige republikanische Abgeordnete Devin Nunes – der die TMTG leitet – in der Fox-Nachrichtensendung Sunday Morning Futures, dass ein vollständiger Dienst noch Wochen auf sich warten lasse. Ziel sei es, "bis Ende März zumindest in den Vereinigten Staaten voll einsatzfähig" zu sein, berichtet The Guardian.

Version 1.0 am 20. Februar

Neben einer Ankündigung zur baldigen Veröffentlichung von Truth Social durch Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr. am 15. Februar auf Twitter hatte es auch im Apple Store einen Hinweis auf einen Start der Plattform am 21. Februar gegeben. Am 20. Februar erschien laut Versionshistorie mit Version 1.0 die erste öffentliche Version und am Folgetag Version 1.0.1 mit einigen Bugfixes. Seit November 2021 sollten geladene Gäste auf die App zugreifen können.

Vorwürfe wegen AGPLv3-Verstößen

Im Oktober 2021 wurden Vorwürfe laut, die Entwickler der Twitter-ähnlichen Plattform hätten gegen die Open-Source-Lizenz AGPLv3 verstoßen. Der modifizierte Mastodon-Code sei nicht veröffentlicht worden – dies ist unter dieser Lizenz allerdings notwendig. Jedoch habe Truth Social – das Ende 2021 von Investoren Summen in Milliardenhöhe erhielt – sich deutlich am Code von Mastodon bedient.

Sperrung von Trumps Social-Media-Kanälen

Anfang 2021 hatten Twitter, Facebook und YouTube Trumps Konten gesperrt, da Trump Sympathie für die Angreifer beim "Sturm" auf das Kapitol in Washington, D.C. bekundet habe. Seine Versuche, gegen die Sperre juristisch vorzugehen, blieben jedoch erfolglos.

(mack)