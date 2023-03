Turing Award für Ethernet-Erfinder Bob Metcalfe​

Zum 50. Geburtstag seiner Idee zur Datenübertragung in einem "Ethernet" wird der emeritierte Professor für Electrical & Computer Engineering Robert Melancton Metcalfe mit dem Turing Award 2023 der Association of Computing Machinery ausgezeichnet. Der Preis wird am 10. Juni in San Francisco im Rahmen eines Gala-Dinners verliehen. Der Turing Award gilt als die höchste Auszeichnung der Informatik und Computertechnik.

Metcalfe war schon als Bachelor-Student im Fach Electrical Engineering & Industrial Management am Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit der Frage beschäftigt, wie man Computer miteinander verkabeln könnte. Als Student verbrachte er einige Monate auf Hawaii und studierte dort das Alohanet von Norman Abramson und Frank Kuo, nachdem er einen technischen Bericht über das Vorhaben gelesen hatte.

Vorbild Äther

Am 22. Mai 1973 skizzierte er seine Idee für ein "Ethernet", angeblich auf einer Papierserviette. "Ether" war der hypothetische Äther, der in den Anfängen der Physik die Ausbreitung des Lichtes erklären sollte. Die Entwicklung eines Netzwerkes, das bis zu 256 Rechner verbinden sollte, brachte ihm 1973 den Doktortitel an der Universität Harvard ein. Anschließend ging Metcalfe zum Palo Alto Research Center von Xerox, wo er an den Grundlagen des Ethernets arbeitete.

Zusammen mit anderen Wissenschaftlern von Digital Equipment und Xerox brachte Metcalfe das "Blue Book" mit Spezifikationen für den Aufbau eines lokalen Netzwerkes heraus. Es sollte verhindern, dass andere Firmen Patente für die Technik beanspruchen. Ethernet selbst wurde unter der Nummer 4.063.220 von DEC und Xerox im Jahre 1977 patentiert.

3Com-Gründer

Metcalfe hatte frühzeitig die Rolle erkannt, die Ethernet-Adapter in den verschiedenen Computertypen spielen würden, und gründete die Firma 3Com, die den ersten Ethernet-Adapter für den IBM PC auf den Markt brachte.

Später arbeitete Bob Metcalfe als Kolumnist und erregte mit einigen Thesen für Aufsehen. So prognostizierte er, dass sich drahtlose Netzwerke niemals durchsetzen würden, dann forderte er, für Wi-Fi-Netze den Begriff "Wireless Ethernet" zu verwenden.

Im November 1996 schrieb Metcalfe in der Zeitschrift "Infoworld", dass das Internet 1997 zusammenbrechen werde, weil Firmen die Datenpakete anderer Anbieter nicht mehr weiterleiten – Stichwort Netzneutralität. Als nichts passierte, musste Metcalfe die Seiten seiner Kolumne essen. Trotz des kleinen Fehlers wurde Metcalfe im Jahre 2013 in die Internet Hall of Fame aufgenommen.

(vbr)