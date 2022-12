Twitch: Schild-Button schützt vor Hass-Kommentaren

Twitch will seine Streamerinnen und Streamer mit dem neuen Shield-Modus besser vor hasserfüllten Usern beschützen. Auf Knopfdruck können Twitch-Streamer damit jederzeit konfigurierbare Notfalloptionen einschalten, die etwa neue User vom Posten ausschließen oder bestimmte Wörter im Chat bannen.

Gedacht ist das Tool als Hilfsmittel gegen sogenannte "Hate Raids", die auf Amazons Streaming-Plattformen vorkommen können. Dabei schließt sich eine Gruppe von Usern, oft angestachelt durch populäre Streamer, zusammen, um geschlossen andere Streamer zu belästigen. Sie fluten deren Chats dann etwa mit Beleidigungen und anderen Troll-Nachrichten.

Gerade kleinere Streamer und ihre Mod-Teams sind mit der Flut an Trollen schnell überfordert. Oft bleibt das Abschalten des Streams als letzte Option. Dagegen soll nun der Shield-Button helfen: Zu seinen Werkzeugen gehört die Möglichkeit, neue User vom Chatten auszuschließen – also alle Personen, die nicht schon mindestens einmal am Chat teilgenommen haben. Außerdem ist es möglich, User en masse zu bannen, wenn sie bestimmte Wörter benutzen.

Lesen Sie auch Twitch-Leaks: Lila Supergau

Streik gegen Hate Raids

Amazons Streaming-Plattform hat schon seit Jahren Probleme damit, die eigene Nutzerschaft in den Griff zu bekommen. Im vergangenen Jahr schlossen sich mehrere Streamer sogar zu einem Streik zusammen, um gegen Hate Raids zu demonstrieren. Damit verbunden war immer die Forderung an die Plattformbetreiber, mehr zu tun, um solche Szenarien zu verhindern

Für Kontroversen sorgen auf Twitch aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Streamerinnen und Streamer. Erst im September hat Twitch Glücksspiel-Streams auf seiner Plattform eingeschränkt – ein Genre, bei dem sogenannte "Casino-Streamer" mit Referenzcodes Millionen von Dollar umgesetzt haben.

(dahe)