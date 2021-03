Twitch: Streamer bekommen Werkzeuge zum Ausmisten ihrer Aufzeichnungen

Die Streaming-Plattform Twitch arbeitet an Werkzeugen, die Streamern gegen die Flut an Copyright-Anzeigen helfen sollen. Seit dem vergangenen Jahr werden Twitch-Streamer gehäuft mit sogenannten DMCA-Claims überzogen, die das Entfernen von Stream-Aufzeichnungen mit vermeintlich urheberrechtlich geschütztem Material fordern.

In einer Mail an Streamer, über die das US-Magazin The Verge berichtet, hat die Amazon-Tochter Twitch nun neue Tools vorgestellt. Diese sollen primär dabei helfen, den Überblick über die Copyright-Anzeigen zu behalten. Geht eine solche Anzeige bei einem Streamer ein, soll er nun über die Inbox darüber informiert werden. Bisher wurden Twitch-Nutzer nur per Mail informiert. Außerdem soll besser ersichtlich sein, wie viele Claims ein Account bereits bekommen hat – bei wiederholten Copyright-Verstößen droht eine Sperre.

Bibliothek komplett löschen

Ein weiteres Werkzeug wird in der Community kontrovers diskutiert: Twitch-Streamer haben nun die Möglichkeit, ihre komplette Bibliothek an aufgezeichneten Streams auf einen Schlag zu löschen. Das ist eine praktikable, aber drastische Methode, um künftigen Urheberrechtsanzeigen zu entgehen. Alternativ können Streamer ihre VoDs nun auch auf privat schalten. Für Besucher sind sie damit nicht mehr sichtbar, der Streamer selbst hat allerdings weiterhin Zugriff darauf.

Lesen Sie auch Videospiel-Streams: Twitch sitzt in der Copyright-Klemme

Die neuen Twitch-Werkzeuge unterstreichen das Bemühen der Amazon-Tochter, ihren Nutzern bei der Bewältigung der DMCA-Claims (Digital Millennium Copyright Act) zu unterstützen. Eine Lösung für das Problem sind sie aber nicht – weiterhin ist Twitch einer Flut an Copyright-Anzeigen weitgehend hilflos ausgesetzt.

Bis Mai 2020 waren laut Twitch pro Jahr nur 50 Urheberrechtsansprüche auf Musik bei Streamern eingegangen. Dann seien plötzlich tausende DMCA-Anfragen pro Woche gestellt worden. Diese Copyright-Anzeigen betreffen laut Twitch vor allem aufgezeichnete Streams und Clips, die teilweise mehrere Jahre alt sind. Ein Ende der Anzeigenflut ist laut Twitch nicht in Sicht.

(dahe)