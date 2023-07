TwitchCon 2023: Discovery-Feed, Tiktok-Export und eine Storys-Funktion

Twitch bekommt einen Discovery-Feed. In der App soll es damit künftig möglich sein, neue Clips und Streamer zu entdecken, denen man bisher nicht folgt. Die Vorschläge werden personalisiert, basieren also auf Informationen, die Twitch über einen Nutzer oder eine Nutzerin hat. Ab Herbst soll der Entdecker-Feed für alle Menschen verfügbar sein, bis dahin werde man wohl aber schon Testern die Möglichkeit geben, ihn auszuprobieren. Diese und weitere Neuheiten hat Twitch bei der TwitchCon 2023 erzählt. Die findet in diesem Jahr wieder in Präsenz und diesmal zum ersten Mal in Paris statt.

Einige Teile der Veranstaltungen können auch als Livestreams geschaut werden. Allerdings sind Teile des Bühnenprogramms auf Französisch, entsprechend stehen dann auch in Frankreich bekannte Personen auf der Bühne. Auf der Eröffnungskeynote, die wiederum auf Englisch lief, wurden dann ein neuer Editor, der neue Feed, neue Managing-Funktionen und Storys vorgestellt.

Storys sind genau jene, die es aktuell für alle sozialen Netzwerke und Messenger gibt. Zuletzt hatte beispielsweise Telegram angekündigt, dass auch sie diese Form von Video-Status-Updates integrieren. Bei Twitch soll man damit die Follower unterhalten, auch wenn man mal nicht live ist. Auch könne man sie darüber wissen lassen, wann man wieder live gehen wird und ihnen exklusive Inhalte zeigen. Storys können mit allen Followern geteilt werden oder nur mit den Abonnenten. Sie sollen ab Oktober verfügbar sein.

Gemeinsames Streamen, Werbekontrolle und der Editor

Noch mehr Bindung soll durch eine Erweiterung der Gäste-Funktion erreicht werden. Der "Guest Star" bekommt neben "Invite from Chat" und "Request to Join" nun auch die Möglichkeit, gemeinsam zu streamen. Jeder bleibt dabei in seinem Channel, das funktioniert auch mit Werbepartnern, steht in einem Blogbeitrag. Bis zu fünf Streams können gemeinsam laufen.

Der Clip Editor bekommt eine Export-Funktion für Tiktok. Selbige für Youtube gibt es bereits. Ab August soll zudem eine Trimming-Funktion verfügbar sein, der Clip Editor zieht auf Mobilgeräten ein. Inhaltersteller können ihren Mitarbeitern Zugriff auf den Editor gewähren. Clips, die andere erstellt haben, können von Streamern als "featured" markiert werden und tauchen dann in besagtem neuen Discovery-Feed auf.

Moderatoren sollen insgesamt bessere Werkzeuge an die Hand bekommen. Geplant ist mehr Kontrolle darüber, wann Werbepausen gesetzt werden – dies soll über den Ads-Manager laufen.

