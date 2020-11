Twitter: 300.000 Tweets zur US-Wahl mit Warnhinweisen versehen

Der Mikro-Blogging-Dienst Twitter hat im Zeitraum vom 27. Oktober bis 11. November rund 300.000 Tweets mit Bezug zu den US-Präsidentschaftswahlen mit Warnhinweisen versehen, um auf mögliche irreführende Informationen hinzuweisen. Bei 453 dieser Hinweise wurde die Sichtbarkeit eingeschränkt. Das teilte Twitter am Donnerstag in seinem Blog mit. Obwohl der Wahltag bereits seit mehr als einer Woche beendet ist, sei die Arbeit aber noch nicht getan: Twitter beobachte weiterhin die öffentliche Diskussion rund um die US-Wahlen auf der Plattform, wohl auch, weil das Wahlergebnis offiziell noch nicht feststeht.

Von den 300.000 mit Hinweisen versehenen Tweets haben 74 Prozent der Nutzer sie gesehen, nachdem die Hinweise angebracht worden waren, schreibt Twitter in dem Blog-Beitrag. Die gesamten Maßnahmen zeigten dabei offenbar Wirkung, denn die gekennzeichneten Tweets wurden 29 Prozent weniger als Zitate weitergeleitet.

Vorsorgliche Maßnahmen

Außerdem habe Twitter vorsorgliche Maßnahmen getroffen und Einblendungen in den Timelines und in der Suche vorgenommen. Sie machten die Nutzer daraus aufmerksam, dass sich die Wahlergebnisse noch verzögern würden und die von US-Präsident Donald Trump angezweifelte Abstimmung per Post sicher und legitim sei.

Wie Twitter mitteilte, sollen diese Maßnahmen weiterhin Bestand haben, um die Verbreitung irreführender Informationen über die Wahl und deren Prozesse auf Twitter weltweit einzudämmen. Einige kurz vor und in der Wahlwoche getroffene Verschärfungen sollen aber geändert werden, weil die keine großen Auswirkungen gehabt hätten, heißt es weiter.

Die Effekte aller getroffenen Maßnahmen will Twitter weiter beobachten, hinterfragen und gegebenenfalls ändern, um schädliche Auswirkungen auf die öffentliche Diskussion über die Wahlen zu verhindern.

(olb)