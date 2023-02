Twitter: API-Wechsel erneut verschoben, Musk-Tweets überschwemmen Timelines

Laut Twitter gibt es "immens viel Vorfreude" auf die anstehenden Änderungen beim API-Zugang und um die Umstellung "optimal zu gestalten", habe man sie erneut "um ein paar Tage" verschoben. Nachdem das Ende des kostenfreien API-Zugangs ursprünglich mit nur einer Woche Vorlaufzeit für vergangenen Donnerstag angekündigt worden war, ist es jetzt bereits die zweite Verschiebung. Weitere Informationen will der Kurznachrichtendienst des US-Milliardärs Elon Musk in den nächsten Tagen verfügbar machen. Derweil gibt es auf der Plattform selbst offenbar neue Probleme, die algorithmisch befüllte Timeline "Für Dich" zeigt bei vielen offenbar nur Beiträge vom Firmenchef Elon Musk selbst.

100 US-Dollar für API-Zugang

Twitter hatte ursprünglich angekündigt, dass ab dem 9. Februar die APIs 1.1 und 2 nicht mehr kostenlos verfügbar sein werden. Den straffen Zeitplan von nur einer Woche Vorlauf konnte offenbar auch der Dienst selbst nicht einhalten: Zum ersten Fristende wurden vier weitere Tage Vorbereitungszeit gewährt, jetzt gibt es keinen genauen Termin mehr. Den geplanten Preis hat Twitter vergangene Woche bekanntgegeben, demnach werden für den Zugang mindestens 100 US-Dollar pro Monat fällig.

Von den Änderungen betroffen sind weniger Einzelpersonen, als vielmehr Medien, Social-Media-Teams und weitere Dienste, die über die Schnittstellen Twitter eingebunden haben oder darüber Tweets ausspielen, also auch die teilweise durchaus hilfreichen und unterhaltsamen Bots. Embetty von heise online für eine Unterbindung des Informationsaustauschs zwischen Leser und Twitter aus Datenschutzgründen funktioniert ebenfalls nur mit API-Zugang.

Auf Twitter wurden derweil Änderungen vorgenommen, die offenbar die algorithmisch befüllte Timeline "Für Dich" für viele unbenutzbar macht. Wie das US-Magazin The Verge berichtet, gibt es auch dort in der Redaktion mehrere Fälle von Twitter-Nutzern und -Nutzerinnen, denen dort ganz prominent gleich mehrere Tweets von Elon Musk selbst angezeigt werden. Auch heise online konnte den Eindruck bestätigen. Erst am Wochenende hatte Musk behauptet, ein Problem mit der "Sichtbarkeit" seiner Beiträge sei behoben worden, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Milliardär angeblich einen Entwickler entlassen hat, weil die Tweets von Musk zu selten aufgerufen würden und ihm die vorgebrachte Erklärung nicht gefallen hat. Die Probleme mit dem Algorithmus sind nun wohl auch ihm aufgefallen, er hat "Nachbesserungen" angekündigt.

