Twitter: Abonnieren von Themen auch in deutscher Sprache möglich

Twitter bietet abonnierbare Themen ab sofort auch in deutscher Sprache an. Damit will das Unternehmen den Twitter-Feed mit "relevanten Tweets, Events und Anzeigen" personalisieren. Auf der Startseite und in den Suchergebnissen stehen Themen zur Auswahl, denen Nutzer folgen können. Die Themenfelder werden je nach Nutzungsverhalten vorgeschlagen – etwa vergebenen Likes oder gelesenen Tweets.

Twitter empfiehlt beim Scrollen durch die Timeline Themen – solchen Empfehlungen können Nutzer dann folgen. In der Webversion gibt es über das Dreipunkt-Menü die Möglichkeit, zu Themenfeldern zu navigieren. Dort sind unter anderem Themen wie Outdoors, Wirtschaft & Finanzen, Reisen, Unterhaltung, Spiele, Fitness, Sport, K-Pop, Kryptowährung, Fintech und Technik verfügbar. In der Twitter-App für Android können Nutzer "Themen" direkt im Menü auswählen.

Twitter: Themenfelder in deutscher Sprache (Bild: Twitter)

Wer Themen wieder entfolgen möchte, kann beispielsweise erneut zum Themen-Menü navigieren und die Option „Entfolgen“ auswählen.

"Topics" nicht neu

Bereits im vergangenen Jahr hatte Twitter Themenfelder für sein Audioformat "Spaces"eingeführt und nach und nach um Sprachversionen in Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Hindi, Russisch und Koreanisch erweitert. Die Themen gibt es bei Twitter für englischsprachige Nutzer bereits seit 2019.

(mack)