Verschämte X-Abonnenten können ihre blauen Häkchen verbergen

Das Bezahlabo Twitter Blue, welches Elon Musk derzeit in X Blue umbenennt, bietet jetzt die Möglichkeit, das viel diskutierte blaue Häkchen auszublenden. Twitter-Abonnenten hätten vor kurzem die Option "Verstecke dein blaues Häkchen" im Web und in mobilen Apps entdeckt, mit der sie verbergen können, dass sie für Twitter bezahlen, schreibt das US-Technikportal The Verge am Mittwoch.

Anzeige

Vielen Nutzerinnen und Nutzer ist es offenbar peinlich, wenn für alle ersichtlich ist, dass sie für ein Blue-Abonnement bezahlen. Auch blockieren manche User aus Prinzip jene, die für den Dienst bezahlen. Diese Effekte sollen mit der Option, das Häkchen zu verstecken, offenbar umgangen werden.

"Das Häkchen wird in deinem Profil und in deinen Beiträgen ausgeblendet", heißt es in einem Support-Artikel von Twitter. Und weiter: "Das Häkchen kann immer noch an einigen Stellen erscheinen und einige Funktionen können immer noch zeigen, dass du ein aktives Abonnement hast. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar, während das Häkchen ausgeblendet ist."

Blaue Häkchen verlieren ihren Sinn

Blaue Haken galten früher bei Twitter als ein wichtiger Indikator für Glaubwürdigkeit. Seit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk produziert der Mikrobloggingdienst jedoch Polemik am Fließband. So hat Musk die blauen Haken löschen lassen, die angezeigt haben, dass das jeweilige Twitter-Konto tatsächlich von der Person oder Einrichtung mit hohem Bekanntheitsgrad betrieben wird. Mittlerweile sagt der blaue Haken nur noch, dass der Kontoninhaber acht Dollar hatte. Selbst von Taliban-Führern nimmt Musk dafür Geld.

Seitdem sind etwaige Identitätsanmaßungen, Irreführungen, Betrügereien, Desinformation oder Spam schlechter erkennbar. Ob der Kontobetreiber tatsächlich derjenige ist, der er zu sein vorgibt, überprüft Twitter nicht mehr. Auch das bisherige Kriterium, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ist gefallen. Es wurden zudem Fälle bekannt, bei denen ein Blauer Haken bei einer gewissen Relevanz willkürlich vergeben wurde. So erhielten auch Großaccounts, die ihn gar nicht abonniert haben, einen blauen Haken.

Wer Twitter Blue abonniert, erhält nun zu seinem Profil ein optionales blaues Häkchen mit dem Datum "Verifiziert seit". Ältere verifizierte Accounts enthalten das Datum, an dem ein Account ursprünglich auf Twitter verifiziert wurde, bevor das Blue-Abonnement-System eingeführt wurde.

Anzeige

Derzeit ist Musk dabei, Twitter in X umzubenennen, um eine "Super-App" nach dem Vorbild der chinesischen WeChat-App zu schaffen, die einen Messenger enthält, über den man dank Bezahlfunktion auch direkt seine Stromrechnung begleichen oder Lebensmittel von einem Supermarkt bestellen kann.

Der ikonische kleine blaue Vogel verschwand als Logo und wurde durch ein "vorläufiges" X-Logo ersetzt, das kurzzeitig in Form eines grell flackernden X-Zeichens auf dem Bürogebäude von Twitter in San Francisco erschien.

(akn)