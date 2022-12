Twitter Blue kehrt am Montag zurück – iOS-Nutzer zahlen mehr

In einem Thread hat Twitter am Sonnabend angekündigt, dass am Montag die überarbeitete Version seines Premium-Abos Twitter Blue erscheinen soll. Der Dienst hatte seit Anfang November pausiert. Wer Twitter Blue abonniere und seine Telefonnummer verifiziere, solle nun unter anderem den blauen Haken für sein Profil bekommen. Auf iOS-Geräten kostet der Dienst elf Dollar pro Monat, für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer acht Dollar monatlich.

50 Prozent weniger Werbung – Viele bunte Haken

Im Ankündigungs-Thread heißt es außerdem, dass Blue-Abonnenten früher als normale Nutzer Zugang zu neuen Twitter-Funktionen erhalten sollen. In Arbeit seien weitere Funktionen für das Premium-Abo: Tweets von verifizierten Accounts will Twitter künftig priorisiert ausspielen und auch in der Suche weiter oben anzeigen. Verifizierte Nutzer sollen bald ihre Tweets bearbeiten können, 50 Prozent weniger Werbung auf Twitter sehen und längere Videos posten dürfen als andere Nutzer.

Die Welt der Twitter-Haken soll indes noch bunter werden, denn Twitter will die unter Musk eingeführte "offiziell"-Kennzeichnung noch in der kommenden Woche umwandeln. Neben dem blauen Verifizierungshaken solle es dafür künftig einen goldenen für Unternehmen geben sowie einen grauen für staatliche und multilaterale Accounts.

Twitter weist darauf hin, dass Nutzerinnen und Nutzer mit einem blauen Haken zwar wie gewohnt ihren Nutzernamen (das Handle), ihren Anzeigenamen oder ihr Profilbild ändern können. Dann würden sie allerdings den blauen Haken vorübergehend verlieren, da ihr Account erneut geprüft werden müsse.

(gref)