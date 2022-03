Twitter-Bots tracken Flugzeuge russischer Oligarchen

Die Twitter-Bots "Russian Oligarch Jets" und "Russian VIP & Putin Jets" tracken seit Ende Februar die Privatflugzeuge russischer Oligarchen. Programmiert wurden die Bots von dem 19-jährigen Studenten Jack Sweeney, der mit einem Elon Musks Flüge "verfolgenden" Bot bekannt geworden ist. Auf dem Twitter-Kanal @RUOligarchJets twittert Sweeney automatisiert die Bewegungen von über 40 Flugzeugen, die von russischen Oligarchen genutzt werden – die im Zuge des Ukraine-Kriegs bereits mit Reisverboten belegt wurden. Die trackenden Bots speist Sweeney mit Daten aus dem Automatic-Surveillance-Broadcast-System (ADS-B).

Der ADS-B zeigt Flugbewegungen im Luftraum an. Dabei werden GPS und Onboard-Sensoren des Flugzeugs genutzt, um Position, Höhe und Geschwindigkeit zu berechnen und in regelmäßigen Abständen im Sekundentakt zu übertragen. Alle, die über einen entsprechenden Transponder (ADS-B-Empfänger) verfügen, können diesen beispielsweise an einen Raspberry-Pi-Computer anschließen und die Signale abhören. Diese Daten werden von Freiwilligen auf der Plattform ADS-B-Exchange geteilt und über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die zusammengestellten, über Bot-Profile geteilten Informationen veröffentlicht Sweeney auch auf seinem Discord-Kanal.

Die Daten für die Registrierungsnummern der Flugzeuge seien über die Suchmaschine Google gefunden worden. Daher sind die Flugzeugdaten teilweise nicht auf dem aktuellsten Stand und inzwischen falsch – dies räumte Sweeney selbst in einem Tweet ein. So seien beispielsweise die Hecknummern veraltet, wie auch ein Nutzer auf Twitter kommentiert.

Tracking von Flugbewegungen missfällt

Elon Musk zumindest scheint es nicht zu gefallen, dass Sweeney seine Flugbewegungen verfolgt. Musk habe Sweeney bereits Geld angeboten, damit dieser ihn nicht mehr "verfolgt" – das Angebot scheint er jedoch ausgeschlagen zu haben.

(mack)