Twitter-Hack: US-Politiker fordern Aufklärung und Verschlüsselung

Nach der beispiellosen Hacker-Attacke auf den Kurznachrichtendienst Twitter hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo Sorge über die digitale Sicherheit bei den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen geäußert. "Der Twitter-Hack und die Übernahme vieler verifizierter Twitter-Konten sind zutiefst beunruhigend und werfen Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit unserer Kommunikationssysteme auf, die bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen von entscheidender Bedeutung sind", stellte Cuomo am Donnerstag fest.

Twitter sei Nachrichtenquelle für viele Menschen und könnte unter anderem auch von ausländischen Mächten dafür eingesetzt werden, Falschnachrichten zu streuen. Cuomo kündigte eine umfassende Untersuchung des Angriffs an. Am Mittwoch (Ortszeit) hatte eine massive Bitcoin-Betrugswelle Twitter überrollt. Twitter-Accounts zahlreicher Prominenter wurden gehackt und dann dazu benutzt, mit dem Versprechen unmittelbarer Verdoppelung zu Übertragung von Bitcoins aufzufordern. Die Tat ist unter dem Begriff "Crypto for Health" bekannt.

Senator Wyden fordert Verschlüsselung bei Direktnachrichten

Der Demokrat Ron Wyden fordert die Einführung von Verschlüsselung bei Twitters Direktnachrichten. "Sollten Hacker Zugriff auf die (unverschlüsselten) Direktnachrichten der Nutzer bekommen, könnte das atemberaubende Auswirkungen haben, auf Jahre hinaus."

Inzwischen ermittelt das FBI. Twitter-Chef Jack Dorsey hat Aufklärung versprochen. Diese fordert auch der Handelsausschuss des US-Senats ein, und zwar flott: "Es kann nicht genug betont werden, wie beunruhigend dieser Vorfall ist, sowohl angesichts seiner Auswirkungen als auch angesichts des offensichtlichen Versagens der internen Kontrollmechanismen von Twitter, um ihn zu verhindern", schrieb der Vorsitzende Republikaner Roger Wicker am Donnerstag in einem Brief an Dorsey.

"Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass künftige Angriffe dazu benutzt werden, Desinformationen zu verbreiten oder anderweitig Zwietracht mithilfe von berühmten Accounts zu säen." Wicker forderte Dorsey auf, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter den Ausschuss spätestens bis kommenden Donnerstag ausführlich über den Vorfall und die folgenden Schritte von Twitter informieren.

