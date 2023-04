Twitter, Inc. existiert nicht mehr: X Corp gehört Elon Musks X Holding

Twitter, Inc heißt jetzt X Corp. Twitter existiert entsprechend nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen der Plattform, der aber offensichtlich noch als Domain und Name für den Dienst taugt. Die X Corp. gehört zudem der X Holdings Corp. Und freilich gehört diese Elon Musk. Er hatte im vergangenen Jahr, noch vor der Übernahme Twitters, drei Unternehmen mit dem Namen X gegründet, sie sind die X Holdings I, II und III.

Bekannt wurde die Umbenennung Twitters durch Dokumente aus einem Gerichtsverfahren, in denen es heißt: "...gibt hiermit bekannt, dass Twitter, Inc. mit der X Corp. verschmolzen ist und deshalb als solches nicht mehr existiert." Weiter steht dort, dass die X Corp. ein privates Unternehmen sei, dessen Mutterunternehmen die X Holdings Corp ist. Die römischen Ziffern der drei im vergangenen Jahr gegründeten Unternehmen tauchen hier nicht auf, entsprechend dürfte es sich um ein weiteres oder eine vorherige Umbenennung handeln. In dem Verfahren geht es um mehrere soziale Netzwerke und die Frage nach erlaubten Sperrungen.

Zu der Zusammenführung von Twitter und X ist es laut einem weiteren Dokument bereits am 15. März in Nevada gekommen. X Corp. ist damit auch in Nevada ansässig und obliegt dem Recht des US-Bundesstaates. Dort befindet sich bereits eine Tesla Gigafactory sowie der Loop, eine unterirdische Tesla-Strecke, die in Las Vegas Messehallen und künftig auch Hotels miteinander verbinden soll.

Dabei ist die Umbenennung gar nicht so überraschend. Elon Musk hatte den Kauf Twitters ursprünglich unter anderem damit begründet, eine alles umfassende App mit dem Namen X aus der Plattform machen zu wollen. Das Vorbild dafür ist die chinesische Super-App WeChat, ein ursprünglicher Chat-Dienst, der um Funktionen wie ein Bezahlsystem erweitert wurde. Darin ist es möglich, in der App zu shoppen, aber auch einen Arzttermin oder Friseurbesuch auszumachen. Entsprechend könnte auch der Kurznachrichtendienst selbst in X umbenannt werden.

Das X ist ganz offensichtlich Musks Lieblingsbuchstabe: Der von ihm gegründete Bezahldienst, der später in Paypal aufging, hieß bereits X. Musk besitzt die Domain X.com, sein Raumfahrtunternehmen nennt sich SpaceX und auch eines seiner Kinder trägt den Namen X AE A-XII, das jüngste hört auf Exa Dark Sideræl.

Ob der Muttergesellschaft auch die anderen Unternehmen zugeführt werden, die Elon Musk gegründet hat und denen er vorsitzt, ist unklar. Angesichts der unterschiedlichen Eignerstrukturen wäre das eher schwierig. Als Vorbild könnte Google dienen: Der Konzern hat sich 2015 unter dem Namen Alphabet als Holding neu aufgestellt.

