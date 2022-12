Twitter: Mehrheit der Nutzer stimmt für Rücktritt von Elon Musk

Steht Elon Musk steht vor dem Aus als Twitter-Chef? In einer von ihm selbst initiierten Twitter-Umfrage zumindest sprach sich die Mehrheit am Montag für diesen Schritt aus. Mehr als 17,5 Millionen Nutzer haben an der Umfrage teilgenommen und sich zu 57,5 Prozent für seinen Abgang ausgesprochen. Musk hatte versichert, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

Zuvor hatte Musk anerkannt, dass er bei Einschränkungen der Redefreiheit am Sonntag zu weit gegangen war. Der Schritt, Nutzern Verlinkungen auf konkurrierende Plattformen zu verbieten, unter anderen auf Facebook, Instagram und Mastodon, hatte herbe Kritik auch in Kreisen hervorgerufen, in denen das Vorgehen des Twitter-Chefs in der Vergangenheit verteidigt wurde.

Musk selbst hatte später zwar einschränkend auf Twitter geschrieben, dass das "gelegentliche Teilen" von Links in Ordnung sei, nicht aber die "unerbittliche Werbung für Konkurrenten", für die nicht bezahlt wird. Warum die neue Regel erst öffentlich gemacht und dann offenbar stillschweigend zurückgenommen wurde, schreibt Musk nicht. Stattdessen hat er erneut eine Twitterumfrage begonnen, um zu erfragen, ob er als Chef von Twitter zurücktreten soll. Er werde sich an die Umfrage halten, versichert er. Einen Zeitplan nennt er dabei nicht. Bereits vor einem Monat hatte er angekündigt, nach der Neuausrichtung des Mikroblogging-Diensts eine neue Unternehmensführung berufen zu wollen. Bislang habe er niemanden gefunden, der oder die den Job übernehmen wolle, twitterte er noch.

Musk vor Rücktritt als Twitter-Chef nach Verlinkungs-Verbot?

Das Hin und Her um die Verlinkung anderer sozialer Netzwerke folgte am Sonntag auf die Auseinandersetzung rund um einen Twitter-Account, der öffentlich gemacht hat, wo sich Musks Privatjet befindet. Jener war genauso gesperrt worden, wie die Accounts mehrerer bekannter Journalisten, die darüber berichtet haben.

Musk begründete die Sperrung mit dem Vorwurf, die Bekanntgabe der Position des Flugzeugs bedeute für ihn und seine Familie eine Gefahr. Bei einem von Musk bekannt gemachten Stalking-Vorfall gibt es laut Washington Post aber keine Verbindung zu dem Flugzeugtracker. Vorübergehend gesperrt wurde auch der Twitter-Account von Mastodon. Inzwischen sind die viel kritisierten Sperren, mit Ausnahme der von ElonJet, aufgehoben worden, aber die Vorkommnisse verdeutlichen, wie abhängig die Plattform von den Befindlichkeiten des neuen Chefs ist.

Weitere Informationen in Kürze.

(tkn)