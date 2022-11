Twitter: Musk will Chef finden – aber erst nach der Umstrukturierung

Twitter-Eigentümer Elon Musk beabsichtigt, weniger Zeit in Twitter zu investieren. Dies sagte Musk laut Reuters bei einer Anhörung vor einem US-Gericht in Delaware in einem Tesla-Verfahren. Demnach will Musk den Mikroblogging-Dienst noch in dieser Woche organisatorisch neu aufstellen und dann eine neue Unternehmensleitung finden. Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter winkte bereits ab.

Widersprüchlich zu diesen Aussagen steht Musks spätere Anmerkung in einem Tweet, dass er Twitter so lange selbst weiterführen wolle, bis sich das Unternehmen in einer starken Position befindet – selbst wenn das eine Weile dauern wird. Danach würde er dann weniger Zeit für Twitter aufwenden.

Dorsey, der Musks umstrittenes Gebahren bei Twitter regelmäßig kommentiert und sich mit ihm mitunter Wortgefechte per Tweets liefert, hatte es bereits auf eine Nutzerfrage in einem Tweet hin mit einem knappen "Nein" abgelehnt, die Position des CEO bei Twitter erneut zu übernehmen. Unklar ist derzeit, wen sich Musk als zukünftigen Twitter-Chef vorstellen könnte.

Am Mittwoch hatte Musk für weiteres Aufhorchen gesorgt: In einer geleakten Mail fragte der Twitter-Chef, ob die Mitarbeiter bereit sind "extreme hardcore" zu sein. Andernfalls werde ihnen gekündigt.

Offenbar schmeckt den Tesla-Aktionären nicht, dass Musk seit der Übernahme von Twitter einen großen Teil seiner Zeit in das Unternehmen und dessen Umgestaltung steckt. Reuters berichtet, dass Investoren "zunehmend besorgt" darüber sind. Musk verkaufte auch Aktien für mehrere Milliarden Dollar, um Twitter zu finanzieren. Seit Anfang November ist der Aktienkurs von Tesla gesunken: von 232,45 Euro auf nunmehr 181,42 Euro am frühen Donnerstagmorgen.

(olb)