Twitter Spaces bekommt eine Funktion für Podcasts

Twitter-Nutzerinnen und Nutzer können eine neue Podcast-Funktion in den Twitter Spaces testen. Dort sollen eigene Sendungen zu hören sein, sowie Wiedergabelisten erstellt werden können. Twitter nennt die Neugestaltung des Bereichs für Audio nun Stations. Als "personalisierte Hubs" lassen sich dort Inhalte nach Themen gruppieren, Podcasts lassen sich live als auch aufgezeichnet abrufen. Twitter möchte auch Vorschläge machen, basierend auf Interesseren und des Nutzungsverhaltens, sprich den Herzen. Per Daumen hoch oder runter lassen sie die Vorschläge verbessern.

Die Podcasts sind zunächst nur in den USA verfügbar. Wobei ein Tweet von Evan Jones, Productmanager von Twitter Spaces, erklärt, wer sein Smartphone in den Einstellungen auf englischsprachig setzt, sollte die Funktion bereits bekommen können. Auf die Kritik, es fehle seit der Einführung die Möglichkeit, live laufende Spaces über die Suche zu finden, reicht Jones den Tipp nach, über 'filter:Spaces' zu gehen. "Indem wir Podcats bei Twitter hinzugefügt haben, haben wir sie social gemacht – was bedeutet, die Möglichkeiten sind nun unendlich", schreibt er zudem. Die Hoffnung sei, dass mehr Menschen sich öffentlich zu Wort melden.

Mehr Creatoren bei Twitter

In der Ankündigung von Twitter steht, "wir wissen, dass manche Diskussion mehr als 280 Zeichen bedarf, es ist ein zentrales Anliegen von Twitter, Menschen näher an Ideen und Creatoren heranzubringen, die sie kennen und lieben, ganz gleich, wo die Gespräche stattfinden." Dort heißt es auch, man werde weiterhin in Audio-Creatoren "investieren". Im neuen Hub werden die beliebtesten Podcasts der Welt promoted. Der ursprünglich reine Kurznachrichtendienst hat erst vor Kurzem für offizielle Konten die Möglichkeit geschaffen, Produkte über Twitter zu verkaufen. Im Monats-Abo sollen Twitter-Nutzer künftig auch exklusive Tweets und Konversationen anbieten können. Mit Tip Jar können Nutzerinnen und Nutzer Trinkgelder verteilen bzw. einnehmenT.

Der neue Spaces Tab samt Podcasts ist in den Apps für iOS und Android verfügbar, sofern die Einstellungen auf englisch stehen. Wann die Funktion weltweit verfügbar wird, ist bisher unbekannt.

Spaces statt Clubhouse

Twitter hat Spaces eingeführt, als der große Copy-Run auf die App Clubhouse startete. Seither ist vom vermeintlichen Original nicht mehr viel zu hören. Spaces hingegen hat einige Änderungen und Weiterentwicklungen erfahren. Die Gespräche lassen sich etwa aufzeichnen und auch ohne ein Twitter-Konto anhören.

(emw)