Twitter Spaces ohne Account lauschen

Twitter will die Reichweite für sein Audio-Format Spaces erhöhen und macht Twitter Spaces für alle zugänglich – auch für diejenigen, die bisher nicht über ein Konto verfügen. Über einen direkten Link ist es möglich, bei einer Audioübertragung zuzuhören. Zuvor war hierfür ein Twitter-Account erforderlich. Aktiv an der Konversation teilnehmen können die externen Zuhörer und Zuhörerinnen allerdings nicht.

Seit der Einführung des Audio-Formats Twitter Spaces testet Twitter immer wieder neue Funktionen. So ist aktuell einer begrenzten Anzahl an iOS-Nutzern das Aufzeichnen von Spaces-Audios möglich. Angehört werden können die Aufzeichnungen allerdings auch auf Android-Geräten. Gastgeberinnen und Gastgeber können dann bis zu 30 Tage lang auf die Aufnahmen verlinken und sie in ihrem Feed teilen.

Neue Sprachversionen für Topics

Eine weitere Neuerung ist es, die Spaces mit verschiedenen Themen zu taggen. Bisher war dies lediglich in der englischen Sprachversion möglich. Neuerdings kommen aber immer mehr Sprachen wie etwa Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Hindi, Russisch und Koreanisch hinzu.

Neben dem Ausbau des Audio-Formats arbeitet Twitter aber auch an neuen Funktionen für seinen Kurznachrichtendienst selbst. So können Twitter-Autoren ihren Lesern seit wenigen Wochen ein Newsletter-Abo über einen "Subscribe-Knopf" im Twitter-Profil anbieten. Allerdings muss dafür eine E-Mail-Adresse im Twitter-Account potenzieller Abonnenten hinterlegt sein.

(mack)