Twitter: Unterhaltungen lassen sich anheften

Ein Twitter-Update auf Version 9.30.0. unter Android, iOS sowie in der Webversion ermöglicht es, Nachrichten in Twitter-Unterhaltungen anzuheften. Die Funktion zum Anheften von Unterhaltungen ist vor allem für Menschen interessant, die mit verschiedenen Gesprächspartnern kommunizieren. Damit will Twitter seinen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, "Lieblingskonversationen" einfacher aufzufinden.

Wer die neue Option nutzen möchte, sollte nach einem Update zu seinen Nachrichten navigieren. Anschließend öffnet sich bei erstmaliger Verwendung eine Benachrichtigung mit allen wichtigen Informationen.

Benachrichtigung zu angehefteten Nachrichten (Bild: Twitter)

Bis zu sechs Unterhaltungen anpinnbar

Nach längerem Drücken einer Konversation lässt sich der Menüpunkt "Unterhaltung anheften" auswählen. Bis zu sechs Unterhaltungen können so angepinnt werden. In der Webversion funktioniert das Ganze über das Dreipunkt-Menü am rechten Rand der Nachricht.

(mack)