Twitter bezahlt Content Creators auch mit Kryptowährung

Seit letztem Jahr bietet Twitter die Möglichkeit, mit kostenpflichtigen Twitter Spaces und Super Follows – abonnierbare Twitteraccounts mit speziellem Content – Geld auf der Plattform zu verdienen. Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt über Stripe Connect, einen Dienst zur programmgesteuerten Zahlungsabwicklung. Stripe bietet nun Content Creators auf Twitter die Option, sich in Kryptowährung auszahlen zu lassen.

Bei den Auszahlungen hat sich Stripe für den Stablecoin USDC (US Dollar Coin) entschieden, dessen Wert – wie der Name verrät – fest an den US-Dollar gekoppelt ist. Die Auszahlung erfolgt über das Polygon Network, das sich laut Stripe durch niedrige Transaktionskosten, Ethereum-Integration und Kompatibilität zu verschiedenen Wallets, darunter Metamask und Coinbase, auszeichnet. Creators können die USDC dort in andere Kryptowährungen tauschen.

Weitere Details erklärt ein Blog-Beitrag von Stripe.

