Twitter down: Kurznachrichtendienst kurzzeitig nicht erreichbar

Der Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstagnachmittag vorübergehend down: Nutzerinnen und Nutzer bekamen im Browser lediglich eine Fehlermeldung ausgespuckt. "Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden", hieß es dort. In der Mobil-App wurde stattdessen den Hinweis "Tweets können derzeit nicht abgerufen werden" angezeigt.

Bei allestörungen.de gingen ab 14 Uhr schlagartig tausende Nutzermeldungen zu Problemen beim Kurznachrichtendienst ein. Mittlerweile funktioniert Twitter offenbar wieder weitgehend normal, sowohl im Web als auch im Browser können Tweets wieder abgerufen werden. Laut API-Statusseite von Twitter sind alle Systeme funktionstüchtig. Noch hat sich Twitter nicht zu den Hintergründen der offenbar weltweiten Störung geäußert.

(dahe)