Twitter führt Ein-Klick-Zahlfunktion für Artikelabruf ein

Elon Musk hat via Twitter für Mai eine neue Funktion angekündigt, über die Verleger Bezahlinhalte in der Plattform einstellen können. "Nutzer, die nicht für ein monatliches Abo zahlen, können einen Gelegenheitsartikel so für einen erhöhten Einzelpreis abrufen", so Musk. Die Funktion soll nahtlos in die Twitter-App integriert werden, sodass Interessierte mit einem Bezahlklick zum Ziel kommen.

Am Freitag hatte Musk bekannt gegeben, dass Twitter von Einnahmen der über die Plattform abgewickelten Content-Abos 10 Prozent einbehalten werde, so der Guardian in seiner Online-Ausgabe. Im ersten Jahr werde Twitter demnach auf diese Einnahmen verzichten, sodass sie den Inhalteanbietern komplett zufallen würden.

Mit dem nun nachgelegten Funktion zum Einzelabruf versucht Musk die Twitter-Einnahmen zu verbessern, nachdem die Werbeeinnahmen im Zuge der holprigen Übernahme im vergangenen Jahr eingebrochen waren. Seither ist Twitter nicht zur Ruhe gekommen. Erst kürzlich entzog eine Plattform von Microsoft, über die Anzeigenkunden Aktivitäten bei Online-Diensten verwalten, Twitter die Unterstützung.

(sha)