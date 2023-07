Twitter gibt Werbeeinahmen weiter: Freude bei rechten Accounts und Musk-Fans

Twitter hat damit begonnen, Teile der Werbeeinnahmen an besonders aktive und sichtbare Konten weiterzugeben. In der Summe haben einige Accounts für die vergangenen sechs Monate jetzt teilweise mehrere Zehntausend US-Dollar erhalten, teilten diese selbst auf Twitter mit. Dabei handelt es sich ersten Analysen zufolge vor allem um Accounts von konservativen und rechten Persönlichkeiten aus den USA sowie solche, mit denen der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk häufig interagiert. Offiziell heißt es, dass alle solche Auszahlungen beantragen können, die das kostenpflichtige Abo Twitter Blue abgeschlossen haben und deren Tweets in den zurückliegenden drei Monaten jeweils mehr als 5 Millionen Mal angesehen wurden.

Anzeige

Lob vor allem aus zwei Ecken

Mehr als 20.000 US-Dollar von Twitter hat etwa der wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagte Kickboxer Andrew Tate erhalten, über 7000 US-Dollar bekam der lange auf Twitter gesperrte, rechte US-Influencer Rogan O’Handley. Daneben haben vor allem konservative und rechte Influencer, sowie Accounts, die oft mit Elon Musk interagieren, publik gemacht, dass sie Geld erhalten haben. Das heißt aber nicht, dass nur sie auch tatsächlich Geld erhalten haben, andere Accounts könnten das einfach nicht öffentlich gemacht haben. Der Account "@InternetH0F", der Memes und Screenshots lustiger Beiträge an mehr als 1,9 Millionen Follower verbreitet, hat etwa einen Tweet geteilt, laut dem er sogar mehr als 100.000 US-Dollar bekommen hat – die höchste Summe.

Die teilweise Weitergabe von Werbeeinnahmen an Twitter-Nutzer hatte Elon Musk im Februar angekündigt, seit damals gibt es Werbung zwischen den Antworten auf Tweets. Wie hoch die Beteiligung ist, hat Twitter nicht öffentlich gemacht. Das US-Technikmagazin Techcrunch hat aber aus Angaben der Autorin Ashley St. Clair errechnet, dass ihr jede Million Ansichten der eigenen Tweets 8,52 US-Dollar gebracht haben. Insgesamt hat Twitter laut TechCrunch in dieser ersten Runde fünf Millionen US-Dollar ausgezahlt. Mehrere anonyme Ex-Mitarbeiter von Twitter sprechen bei der Washington Post von einer PR-Maßnahme, mit der Elon Musk eine bestimmte Gruppe von Accounts unterstützen wolle. Es habe den Anschein, als seien die Zahlen aus der Luft gegriffen. "Es fühlt sich so an, als würden sie einfach Checks an Menschen ausstellen, die sie mögen", meint demnach ein Ex-Manager.

Die Zahlungen erfolgten jetzt eine Woche nach der Eröffnung von Threads, der mit Abstand erfolgreichsten Twitter-Alternative. Mehr als 100 Millionen Accounts wurden auf der an Instagram gekoppelten Plattform von Meta bereits angelegt. Angesichts der Weitergabe von Werbeeinnahmen weisen mehrere der Empfänger darauf hin, wie Twitter sich damit von anderen Portalen unterscheide. Elon Musk unterstütze die Urheber, heißt es da beispielsweise. Andere weisen darauf hin, dass die Auszahlungen an das umstrittene Abo Twitter Blue geknüpft sind und sich viele Accountbetreiber nun ärgern dürften, dass sie das Abonnement nicht abgeschlossen haben.

(mho)