Twitter in Europa gestört

Twitter ist seit einigen Stunden gestört. Ruft man den Mikroblogging-Dienst über Webbrowser auf, erscheinen keine Tweets. Auch Direktnachrichten und Hashtag-Trends sind nicht verfügbar. Betroffen sind beispielsweise viele deutsche und britische Nutzer, aber nicht alle Anwender in allen Weltregionen. Die Webseite twitter.com selbst empfiehlt, die Seite neu zu laden, was aber nichts bringt.

Von Kanada aus konnte heise online auf Twitter zugreifen und so einen wenig informativen Tweet von @TwitterSupport abrufen: "Twitter funktioniert für einige von Ihnen im Web vielleicht nicht so wie erwartet", schreibt das Unternehmen euphemistisch, "Wir schauen uns das an, damit Sie zu Ihren Tweets zurückkehren können." heise online hat Twitter um nähere Auskünfte zu den in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgetretenen Störungen ersucht.

Die Smartphone-App des Unternehmens funktioniert in Grundzügen; jedoch berichten User, dass Twitter Spaces nicht abrufbar sind. Zudem gibt es Berichte über Störungen oder ungewöhnliches Verhalten einzelner Funktionen. Eine Ursache für die Störungen ist zur Stunde nicht bekannt. In den USA dürfte die Verfügbarkeit regional schwanken.

(ds)