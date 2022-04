Twitter revidiert Änderung: Eingebettete gelöschte Tweets bleiben sichtbar

Twitter hatte erst vor Kurzem eine Änderung für gelöschte Tweets in fremder Umgebung eingeführt: Wenn man solche Tweets per API in seine eigene Website einbettet, sieht man statt des ursprünglichen Inhalts lediglich einen leeren Rahmen. Nach deutlicher Kritik daran überdenkt Twitter nun sein Vorgehen und nimmt die Änderung zunächst zurück – das heißt, der ursprüngliche Text des Tweets soll wieder erscheinen. Das Unternehmen denke außerdem über "neue Optionen" für das Darstellen gelöschter Tweets nach, berichtet The Verge.

Eine Sprecherin des Unternehmens äußerte sich per E-Mail gegenüber The Verge, man nehme die Änderungen vorerst zurück und erkunde andere Möglichkeiten. Welche das sein könnten, verrät die Sprecherin aber nicht. Die Firma schätze das – in diesem Fall negative – Feedback, dadurch könne Twitter besser werden.

Archiv-Funktion geht verloren

Twitter hatte seine eigene JavaScript-API zum Einbetten von Tweets auf externen Websites stillschweigend geändert, was etlichen Website-Entwicklern aufgefallen war. Wer diese API benutzt, um Tweets per Zitatblock darzustellen, bekommt im Fall gelöschter Tweets (die bei Twitter selbst bereits vollständig unsichtbar waren) nur noch einen leeren Rahmen angezeigt, in dem sämtliche Informationen überdeckt sind: der Inhalt des Tweets, die Datums- und Zeitangabe und der Name des Nutzerkontos, zu dem der Tweet gehört. Damit wollte Twitter nach eigener Angabe die Entscheidung von Twitter-Nutzern unterstützen, die sich zum Löschen eines ihrer Tweets entschlossen hätten.

Diese Maßnahme hatte zu erheblichem Ärger besonders unter Webentwicklern geführt, die unter anderem beklagten, dass damit eine Archiv-Funktion verloren gehe. Außerdem fehle Kontext auf einer Website, wodurch der Inhalt rund um einen eingebetteten Tweet womöglich unvollständig oder unverständlich erscheine.

Erst in dieser Woche hatte die Änderung größere Aufmerksamkeit bekommen, als Entwickler Kevin Marks sich in einem Blogbeitrag darüber beschwerte, dass Twitter per API seine Website verändere. Bislang habe die Twitter-API beim Einbetten inzwischen gelöschter Tweets zumindest den vom Betreiber der externen Website zitierten Text stehen gelassen, inzwischen ersetze das fragliche Skript jedoch den Textblock durch einen iFrame, der in solchen Fällen aber nichts mehr enthalte, beklagte sich Marks. Inzwischen hat Marks auch seinen Blogbeitrag auf den aktuellen Stand gebracht.

(tiw)