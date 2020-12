Twitter stellt Live-Streaming-App Periscope ein

Twitter wird im März seine Live-Streaming-App Periscope einstellen. Die Nutzer sollen aber weiterhin Livestreams über die Haupt-App von Twitter übertragen können, betonte Periscope in einem Blog-Eintrag in der Nacht zum Mittwoch. Die eigenständige Periscope-App sei in den vergangenen Jahren immer weniger genutzt worden – und sie sei nicht wirtschaftlich aufrechtzuerhalten, hieß es zur Begründung.

Bis zur Entfernung aus den App-Stores im März 2021 soll noch eine weitere Version von Periscope erscheinen, heißt es in dem Blog-Beitrag von Periscope. Ab dieser Version können Nutzer aber kein neues Konto mehr über die App anlegen. Videoübertragungen, die auf Twitter geteilt wurden, bleiben als Wiederholungen erhalten. Nutzer können ein Archiv mit ihren Persicope-Sendungen und ihren Daten bis zur Entfernung der App aus den App-Stores herunterladen.

Twitter hatte Periscope im Frühjahr 2015 gekauft. Damals gab es unter anderem nach dem Erfolg der Konkurrenz-App Meerkat eine Euphorie rund um Live-Video. Facebook stieg ein Jahr später mit seinem Dienst Facebook Live in den Markt ein. Mit der Zeit erwies sich allerdings, dass die Möglichkeit für jeden, einfach und unkontrolliert Live-Videos mit allen zu teilen, auch erhebliche Risiken mit sich bringt, da unter anderem Verbrechen übertragen wurden.

