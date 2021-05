Twitter übernimmt Scroll und stellt das Angebot Nuzzel vorerst ein

Twitter hat Scroll gekauft, einen Dienst, der Werbung auf Nachrichtenseiten ausblendet und zu dem Nuzzel, ein Tool, das Nachrichten vorsortiert, gehört. Dies teilte Twitter-Vizepräsident Chef Mike Park per Tweet mit und erklärt, man wolle das Internet damit besser machen – und Geld verdienen.

Scroll ist eine Art Adblocker. Anzeigen und Popups auf Medienseiten werden ausgeblendet, allerdings kostet das eine monatliche Gebühr. Diese wird wiederum an teilnehmende Verlage ausgezahlt. Erst 2019 hatte der Dienst zudem Nuzzel übernommen. Damit können sich Twitter-Nutzer Nachrichten und Tweets von Freunden vorsortieren lassen. Nuzzel filtert eingehende Nachrichten und Newsletter und stellt diese favorisiert nach persönlichen Präferenzen dar. Per Mail wird man mit den Top-Storys, die von Personen im Twitter-Account geteilt wurden, versorgt.

Twitter möchte Scroll in seine Plattform integrieren, heißt es im Blogbeitrag. Dafür wird zunächst allerdings am 6. Mai Nuzzel eingestellt. Noch in diesem Jahr ist dafür die Veröffentlichung einer Beta-Version des neuen Dienstes geplant. Was das Abomodell kosten wird, ist bisher nicht bekannt. Park schreibt jedoch, dass Journalismus eine bessere Zukunft verdient habe. "Scroll wird uns helfen, diese Zukunft aufzubauen, indem eines der größten und frustrierendsten Probleme beim online-Lesen gelöst wird." Es gehe um weniger Störungen beim Lesen und die Möglichkeit, störungsfreie Inhalte auszuliefern und damit wiederum ein besseres Geschäftsmodell aufzubauen.

Auch auf anderen Plattformen werden derzeit neue Geschäftsmodelle für Verlage und Nachrichten gestartet. Googles News Showcase ist in Deutschland bereits gestartet. Dabei bekommen teilnehmende Verlage Geld dafür, dass sie ihre Inhalte für die Plattform kuratieren und teilweise auch frei zugänglich machen. Diese Nachrichten-Kacheln sind dann in der App und unter News zu finden. Facebook News startet noch in diesem Monat und soll ähnlich funktionieren.

(dwe)