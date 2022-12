Twitter verrät Abrufzahlen von Tweets, zeigt Börsen- und Kryptokurse

Twitter hat einige neue Funktionen eingeführt. So wird bei Eingabe des Kurzsymbols an bestimmten Börsen notierter Unternehmen oder von Kryptowährungen ein Kursdiagramm angezeigt. Daneben rollt Twitter nach und nach die Anzeige der Abrufzahlen einzelner Tweets aus, ähnlich wie das bereits bei Videos erfolgt. Damit will Elon Musk zeigen, wie lebhaft es bei Twitter zugeht, wie er selbst erklärt. Denn über 90 Prozent der Nutzer würden nur lesen, aber nicht interagieren.

Bei eigenen Tweets wird bereits eingeblendet, wie oft diese angezeigt wurden. Dazu lassen sich auch Tweet-Statistiken öffnen, in denen etwa Impressionen, Interaktionen und Link-Klicks angezeigt werden, sollte ein externer Link integriert sein. Das neue Feature der Abrufzahlenanzeige fremder Tweets ist noch nicht überall verfügbar und wird mit der Zeit weiter verbreitet. Laut Twitter-Support sind die Einblendungen zunächst auf Android- und iOS-Geräten zu sehen, in Kürze auch im Web.

Anzeige von Börsen- und Kryptokursen noch unvollständig

Während die Abrufzahlen erst schrittweise erscheinen, hat Twitter die Anzeige von Börsen- und Kryptokursen per Kurzsymbol bereits eingeführt. Mit den $-Zeichen wie etwa $GOOG oder $ETH werden der aktuelle Kurs, die heutigen Schwankungen und ein Diagramm des Kursverlaufs eingeblendet, auch direkt in der Twitter-Suche. Das Diagramm ist allerdings minimalistisch gehalten. Es zeigt keine Achsenbeschriftung, sodass unklar bleibt, welchen Zeitraum der angezeigte Kursverlauf abdeckt und wie hoch die Kursschwankungen ausfallen.

Allerdings ist ein Link zum Broker Robinhood.com integriert, mit dem detaillierte Informationen zum jeweiligen Kurs der gesuchten Aktie oder Kryptowährung eingesehen werden können. Wie eine App-Forscherin bei Twitter erklärt, bezieht Twitter Kurs und Diagramm vom Finanzdienst TradingView. Twitter hat bislang nicht offengelegt, wie die Zusammenarbeit mit TradingView und Robinhood aussieht.

Bislang sind auch noch nicht alle Kurzsymbole börsennotierter Unternehmen integriert. So wird etwa bei der Suche nach "$ZM" als Symbol für Zoom Video Communication, den Anbieter der Videokonferenz-Software, weder Aktienkurs noch Diagramm angezeigt. Außerdem gibt es wohl noch einige Probleme bei Twitter mit dem neuen Feature. Beim Autor dieser Zeilen funktionierte die Kursanzeige nach normalem Einloggen bei Twitter nicht, weder in der App noch im Browser, sondern nur im ausgeloggten Zustand.

(fds)