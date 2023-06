TypeScript: Version 5.1 bringt einfachere implizite Rückgaben

Die Entwickler und Entwicklerinnen bei Microsoft haben bekannt gegeben, dass TypeScript nun die Version 5.1 erreicht hat. Einige der Änderungen und Vorschläge aus der Beta- und der RC-Version haben nun endgültig ihren Weg in dieses Release gefunden. So hat das Entwicklerteam unter anderem einige der Verhaltensweisen für Init-Hooks in Dekoratoren korrigiert, weil auch das vorgeschlagene Verhalten angepasst wurde. Zudem haben sie Änderungen am emit-Verhalten unter isolatedModules vorgenommen, um auf diese Weise sicherzustellen, dass Skriptdateien nicht in Module umgeschrieben werden.

Leichteres Arbeiten mit impliziten Rückgaben

Bereits im Beta-Release von TypeScript 5.1, das Microsoft im April veröffentlichte, haben die Entwicklerinnen und Entwickler einige Änderungen angekündigt und eingeführt, die – wie sie nun in einem ausführlichen Blog-Beitrag beschreiben – im Release 5.1 zu finden sind. So müssen nun Funktionen, die undefinied zurückgeben, explizit keine return -Anweisung mehr besitzen. In bisherigen Versionen von TypeScript war es noch so, dass nur void -Funktionen und solche mit dem Rückgabewert any auf return verzichten konnten.

Das bedeutete, dass Entwickler und Entwicklerinnen bisher, selbst wenn sie explizit sagten "diese Funktion gibt undefiniert zurück", immer gezwungen waren, mindestens eine Rückgabeanweisung einzubauen. Wenn nun eine Funktion keine Rückgabeausdrücke besitzt und an etwas übergeben wird, das eine Funktion erwartet, die undefiniert zurückgibt, setzt TypeScript den Rückgabetyp dieser Funktion auf undefined .

Gibt eine Funktion keine Rückgabeausdrücke zurück, kann TypeScript 5.1 den Rückgabetyp dieser Funktion auf undefined setzen. (Bild: Microsoft)

Unterschiedliche Typen für Getter und Setter

Bereits in Version 4.3 von TypeScript konnten Entwickler und Entwicklerinnen für ein Get - und Set -Accessor-Paar zwei verschiedene Typen angeben. Die neue Version 5.1 erlaubt ihnen nun völlig unverbundene Typen für Get - und Set -Accessor-Eigenschaften. Dafür ist es allerdings Voraussetzung, dass sie explizite Typ-Annotationen besitzen. Wer mehr dazu erfahren will, findet entsprechende Informationen auf GitHub. Der Blog-Artikel zur Ankündigung von TypScript 5.1 erläutert zudem alle Neuerungen in dieser Version auch mit Code-Beispielen.

(fms)