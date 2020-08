Typefox stellt Gitpod-IDE unter Open-Source-Lizenz

Das deutsche Start-up-Unternehmen TypeFox hat Gitpod, seine Online-IDE für GitHub-, GitLab- und Bitbucket-Projekte, als Open-Source-Software unter der AGPL (GNU Affero General Public License) freigegeben. Ziel der Open-Source-Legung ist es offenbar, andere Programmierer für die Entwicklung von Gitpod zu gewinnen, für mehr Transparenz zu sorgen und es Entwicklern einfacher zu machen, Gitpod zu nutzen und in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Das Unternehmen wird allerdings auch weiterhin eine sich an Unternehmen richtendes Bezahlangebot bieten.

IDE als Cloud-natives CI-System

Die letztes Jahr vorgestellte IDE will wie ein Continuous-Integration-System agieren. Sie überwacht in dem Sinne Änderungen im Git-Repository und bereitet Entwicklungsumgebungen auf jede Änderung vor. Des Weiteren stellt sie für Entwickler eine direkte Verbindung mit ihren bei GitHub, GitLab und Bitbucket gehosteten Projekten her. Gitpod läuft im Browser und ist entsprechend dem jeweiligen Projekt vorkonfiguriert. Der Code wird automatisch ausgecheckt, sodass sich sofort losprogrammieren lässt.

Gitpod umfasst vieles, was zuvor im Rahmen von Eclipse Theia entwickelt wurde, das auch die Basis von Red Hats CodeReady Workspaces, Eclipse Che und Google Cloud Shell stellt. Bei dem Projekt arbeiten TypeFox, Google, Ericsson, ARM und Red Hat zusammen, um elementare Erfahrungen mit Visual Studio Code in den Browser zu bringen, basierend auf einer erweiterbaren Architektur, die für die Cloud optimiert ist. Gitpod wird außerdem mit mehreren vorinstallierten Visual-Studio-Code-Erweiterungen ausgeliefert.

Mittlerweile zählen die Gitpod-Entwickler ungefähr 200.000 registrierte Entwickler, die das Werkzeug seit seiner Vorstellung im April 2018 benutzt haben. Den Gitpod-Code gibt es auf GitHub. Weitere Informationen finden sich in der Ankündigung. Gitpod ist derzeit als SaaS verfügbar, kann aber durch die Open-Source-Legung auf einem Kubernetes-Cluster gehostet werden. Das mag für diejenigen interessant sein, die ihren Quellcode nicht extern hosten wollen.

(ane)