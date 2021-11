UCS: Lego bringt Star Wars AT-AT-Kampfläufer für 800 Euro raus

Der Klemmbausteinveteran Lego will ein Modell des AT-AT-Kampfläufers aus "Star Wars Episode V – Das Imperium schägt zurück" als Ultimate Collector Series Set (UCS) herausbringen. Das Modell mit der Bezeichnung UCS AT-AT 75313 soll 6785 Teile umfassen und etwa 800 Euro kosten. Das teilte Lego am Dienstag mit. Der Bausatz reiht sich damit in die Liga anderer Star Wars UCS-Sets von Lego wie dem Millenium Falcon und dem Sternenzerstörer ein, die in einer ähnlichen Preiskategorie angesiedelt sind. Der Kampfläufer gehört damit zu den hochpreisigsten Lego-Modellen.

Das AT-AT-Set richtet sich vornehmlich an Erwachsene, die sich das Modell auf einen stabilen und genügend großen Schrank stellen wollen. Denn das Modell ist mit Ausmaßen von 62 cm x 69 cm x 24 cm recht üppig. Zum Gewicht macht Lego keine Angaben. Klar dürfte aber sein, dass der Kampfläufer wohl nicht zum Nachspielen des Kampfes in den Eisfeldern von Hoth gedacht ist, obwohl der detailreiche imperiale Kampfgigant über bewegliche Beine verfügt und neun Star Wars Mini-Figuren enthalten sind. Neben einem Kommandanten sind zwei Piloten, fünf Snowtrooper und Luke Skywalker mit Lichtschwert enthalten. Dazu kommen zwei Speederbikes und eine Bodenkanone.

Bild 1 von 7 Lego AT-AT Kampfläufer (7 Bilder) Der imperiale AT-AT Kampfläufer von Star Wars fällt recht üppig aus.

(Bild: Lego)

Wer will, kann sein Portmonee noch einmal aufmachen und eine Mini-Armee mit imperialen Sturmtrupplern dazu kaufen, um das Modell zusätzlich mit 40 Mini-Figuren zu bestücken. Dazu lässt sich der Kampfläufer seitlich öffnen, sodass der Blick auf die Steuerkanzel und das Innere des AT-AT freigegeben ist. Lego verspricht, dass das Modell weitere "interaktive Elemente" und Überraschungen bereithält.

Das Modell wurde vom Lego-Designer Henrik Andersen entworfen. Er ist auch für andere Star-Wars-Sets verantwortlich, darunter den Imperialen Sternenzerstörer 75252 (ab 619 €) und das Lego-Set Battle of Hoth 40333 (ab 64,89 €) in der Geburtstagsedition von 2019, die ein kleineres Modell des AT-AT-Kampfläufers enthält. Ebenfalls gibt es den Kampfläufer noch einzeln in einer mittleren Version mit 1267 Teilen als AT-AT 75288 (ab 111,30 €).

Das Set soll nach Angaben von Lego ab dem 26. November 2021 in Lego-Läden erhältlich sein und 799,99 Euro kosten.

(olb)