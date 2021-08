UHD-TV: ProSiebenSat.1 startet "nächste Evolutionsstufe"

Mit dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München am 13. August (ab 19 Uhr) startet das neue Angebot „ProSiebenSat.1 UHD“ via Astra-Satellit bei HD+. Dies teilte die Sendergruppe am heutigen Mittwoch mit.

Neben Live-Sport sollen auf dem Kanal zukünftig ausgewählte Sender-Highlights parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der höchsten Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein. Wer HD+ abonniert hat, kann ProSiebenSat.1 UHD ohne zusätzliche Kosten empfangen. Passend dazu verfügen viele neue Fernsehgeräte über eine Hinweisfunktion, die erfolgt, wenn eine Sendung auch in UHD läuft.

Laut Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group, habe unter anderem der Erfolg der HD-Sender der Gruppe gezeigt, dass sich immer mehr deutsche Haushalte für optimale Bildqualität entscheiden. Mit ProSiebenSat.1 UHD zünde man nun "die nächste Evolutionsstufe" und erweitere die Zusammenarbeit mit unserem Partner HD+ in diesem Bereich.

Das Angebot soll laut Berbel schrittweise ausgebaut werden, sodass immer mehr Menschen "die Highlights unserer Sender in UHD-Auflösung sehen können“. So seien nach dem Auftaktspiel bereits weitere UHD-Highlights geplant, darunter am 17.8. der Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Informationen zum Programm gibt es künftig auf einer eigens eingerichteten Website.

Die Empfangsparameter von ProSiebenSat.1 UHD:

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.993,75 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC: 5/6

Mit dem neuen Angebot empfangen HD+-Kunden künftig drei UHD-Sender.

(nij)